A bilheteria de Barbie e Oppenheimer registra o último voo de Deméter – The Hollywood Reporter

“Barbie”, “Oppenheimer” e “O Último Vôo de Deméter”.

Barbie Ela continua a deslumbrar tudo em seu caminho.

O blockbuster da Warner Bros. arrecadou cerca de $ 33,7 milhões nas bilheterias de 11 a 13 de agosto na América do Norte, o quarto maior fim de semana de estreia de todos os tempos, antes de Homem-Aranha: Sem caminho para casa ($ 32,6 milhões) e não é tarde demais Os Vingadores ($ 36,7 milhões), não ajustado pela inflação.

Barbie Permaneceu facilmente em primeiro lugar, ultrapassando a marca de $ 500 milhões no mercado interno e $ 657 milhões no exterior, para um total mundial impressionante de $ 1,18 bilhão, bom o suficiente para perder. Aquaman e ocupa o segundo lugar no filme da Warner de todos os tempos, atrás de The Final Harry Potter foto.

sony Gran Turismo: Baseado em uma história real Era para estrear no mercado interno, mas o lançamento da foto foi adiado por duas semanas devido à greve do SAG-AFTRA. Isso significa um pouco de competição, considerando o tipo de foto Drácula da Amblin e da Universal O último vôo de Deméter Perdido no mar com uma estreia doméstica desanimadora de $ 6,5 milhões. Gran Turismo Já começou seu lançamento internacional, no entanto, arrecadando $ 10,7 milhões em seus primeiros 30 mercados.

Foi mais uma semana agitada para a mulher que o alimenta Barbie. Gerwig agora é a diretora feminina de maior bilheteria de todos os tempos no mercado interno, depois de esquiar no passado Frozen IIDirigido por Jennifer Lee e Chris Buck. Gerwig também comemora se tornar o diretor de maior bilheteria de um filme live-action nas bilheterias globais depois disso. Barbie Vá além da foto de super-heróis de Anna Boden e Ryan Fleck capitã marvelque faturou US$ 1,13 bilhão em todo o mundo em 2019.

há mais: Barbie em breve você vai sentir falta O Cavaleiro das TrevasEle se tornará o lançamento da Warner de maior bilheteria de todos os tempos na América do Norte, com US$ 534 milhões, depois de fechar no domingo com uma arrecadação doméstica de US$ 526,3 milhões, sem ajustes.

universal OppenheimerDirigido por Christopher Nolan, ele também continua a estrear em seu quarto fim de semana, arrecadando US$ 18,8 milhões contra uma produção doméstica de US$ 264 milhões. No exterior, arrecadou outros $ 31,9 milhões para um total mundial impressionante de $ 649 milhões, tornando-se o quinto maior filme de Nolan.

Barbie E Oppenheimer Eles caíram insignificantes 36% e 35%, respectivamente, enquanto continuavam a dominar as partes superiores do gráfico. Em outras palavras, Barpenheimer está vivendo o sonho.

Paramount Tartarugas Ninja: Caos excedido MiG-2: A trincheira ficando em terceiro lugar em seu segundo fim de semana com uma estimativa de $ 15,8 milhões, com um total doméstico de $ 72,8 milhões até domingo. O filme caiu apenas 44 por cento. TMNTO total mundial inicial de $ 94,7 milhões.

Meg 2 Caiu 58 por cento para estimados $ 12,7 milhões contra $ 54,1 milhões no mercado interno, particularmente atrás do primeiro filme no mesmo ponto daquele filme. A sequência do tubarão está fazendo muito mais negócios no exterior, arrecadando outros US$ 43,7 milhões neste fim de semana, contra US$ 202,8 milhões e US$ 256,9 milhões globalmente.

Foi a grande queda do fim de semana O último vôo de Deméter da Amblin e da Universal, embora o orçamento do filme tenha sido limitado a cerca de US $ 45 milhões. É o segundo filme centrado no Drácula em 2023 a ganhar uma mordida depois dele Renfieldtambém lançado pela Universal.

Dirigido por Andre Overedal, O último vôo de Deméter Adaptado de um capítulo do romance clássico de Bram Stoker Drácula sobre o navio mercante Demeter, contratado para transportar 50 baús de madeira não marcados do Carpathia para Londres, mas não havia vestígios da tripulação quando eles chegaram. Corey Hawkins interpreta um médico que se junta ao navio para sua passagem. Aisling Franciosi também estrela.

Deméter Não se esperava que o total de agosto fosse muito, o que significa que a receita doméstica do verão ainda tem chance de atingir US$ 4 bilhões com a força contínua de Barpenheimer.

TMNTE Meg 2 e a O último vôo de Deméter Ele destaca os perigos de ter que abrir um filme de verão em meio às greves gêmeas. As regras WGA e SAG-AFTRA proíbem escritores e atores de promover qualquer filme, televisão ou programa de transmissão de uma empresa infestada.

Em outro lugar entre os dez primeiros está o malfadado Disney palácio assombrado Caiu para o quinto lugar em seu terceiro fim de semana com $ 5,6 milhões para um total doméstico de $ 53 milhões e $ 76 milhões em todo o mundo. (Nenhuma das estrelas do filme pôde comparecer à estreia na Disneylândia devido à greve.)

A24’s Fale comigo Ficou em sexto lugar em seu terceiro fim de semana com $ 5,1 milhões contra um ganho doméstico de $ 31,2 milhões, um número respeitável para um título importante.

Angel Studios a voz da liberdade Ele ultrapassou $ 170 milhões no mercado interno em seu sexto fim de semana com $ 4,8 milhões, contra um total de $ 172,8 milhões.

