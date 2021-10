Problemas de inadimplência no setor imobiliário da China pioram em meio à incerteza em Evergrande

Policiais e pessoal de segurança caminham do lado de fora da sede do Grupo Evergrande da China em Shenzhen, província de Guangdong, China, 30 de setembro de 2021. REUTERS / Ali Song

HONG KONG (Reuters) – Preocupações com o aumento da inadimplência das incorporadoras imobiliárias chinesas afetaram o sentimento dos investidores na terça-feira em meio a novos rebaixamentos de crédito e incertezas sobre o destino do Grupo Evergrande da China, que está lutando para levantar dinheiro com a venda de ativos.

Evergrande (3333.HK) Ela enfrenta uma das maiores inadimplências de todos os tempos no país, pois enfrenta dívidas de mais de US $ 300 bilhões. A empresa no mês passado deixou de fazer pagamentos de cupom de duas tranches de títulos em dólar.

O colapso potencial de um dos maiores tomadores de empréstimos da China levantou preocupações sobre os riscos de contágio para o setor imobiliário na segunda maior economia do mundo, já que seus pares altamente endividados foram submetidos a um rebaixamento de classificação devido a uma inadimplência iminente.

A Evergrande pediu na segunda-feira que parasse de negociar suas ações enquanto aguardava o anúncio de um grande negócio. Grupo de serviços imobiliários Evergrande (6666.HK) Ele também solicitou que as referências a uma “oferta pública potencial” de ações da empresa fossem descontinuadas.

O Global Times, apoiado pelo estado da China, disse que Hobson Development (0754.HK) O comprador era o comprador de uma participação de 51% no setor imobiliário por mais de 40 bilhões de dólares de Hong Kong (US $ 5,1 bilhões), citando outras reportagens não identificadas da mídia.

Evergrande não quis comentar antes de um anúncio oficial, já que as negociações das ações da empresa permaneceram suspensas na terça-feira.

Enquanto os investidores aguardam a confirmação do desinvestimento da Evergrande, a desenvolvedora chinesa Sinic Holdings (2103.HK) Foi a última vez que a Fitch Ratings rebaixou sua classificação de crédito devido à incerteza sobre o reembolso de seu título de $ 246 milhões com vencimento em 18 de outubro.

A Fitch disse em seu relatório na terça-feira que o rating de inadimplência de emissor de longo prazo da Sinic foi rebaixado para “C” de “CCC”, e isso aconteceu depois que a empresa anunciou que algumas de suas subsidiárias haviam deixado de pagar os juros de seus acordos de financiamento interno.

A S&P Global Ratings também rebaixou a nota da empresa, dizendo que ela tinha “um grave problema de liquidez e que sua capacidade de pagar o serviço da dívida está quase exaurida”. Ela disse que a empresa provavelmente não pagaria seus títulos com vencimento em 18 de outubro.

O Sinic não quis comentar sobre o rebaixamento.

“Desde a crise de Evergrande, os investidores estão mais preocupados e focados na capacidade de reembolso do desenvolvedor chinês”, disse Thomas Kwok, chefe de negócios de ações da corretora CHIEF Securities de Hong Kong.

Ele disse que os problemas de liquidez aumentaram porque muitos incorporadores não conseguiram emitir novas dívidas para refinanciamento e sua capacidade de receber dinheiro com a venda de propriedades também diminuiu devido aos novos regulamentos.

“Este será um ciclo vicioso para desenvolvedores que não são fortes o suficiente, porque não há liquidez suficiente no mercado para todos”.

efeito de mercado

A venda de US $ 5 bilhões da Evergrande em participações de unidades declaradas provavelmente receberá pagamentos de títulos externos no curto prazo. Tem cupons de bônus de $ 500 milhões com vencimento até o final do ano, seguidos por bônus de $ 2 bilhões com vencimento em março.

Analistas disseram que o possível acordo com a Evergrande indica que a empresa ainda está trabalhando para cumprir seus compromissos. Mas qualquer venda de seus ativos aumentaria ainda mais as preocupações sobre o restante do setor imobiliário da China e a economia em geral.

Construtora de casas chinesas Fantasia Holding Company (1777.HK) Os bônus denominados em dólares perderam quase metade de seu valor de mercado em uma venda massiva na segunda-feira, depois de dizer que não conseguiu pagar US $ 206 milhões em dívidas do mercado internacional a tempo.

A incorporadora disse em comunicado que avaliará o impacto potencial do não pagamento nas condições financeiras do grupo.

Índice de dívida de alto rendimento da China (.MERACYC), que é dominado por desenvolvedores de software, atingiu seus níveis mais baixos desde que a pandemia diminuiu em 2020, e perdeu quase 20% desde maio – enquanto índices semelhantes nos EUA e na Europa aumentaram.

Os mercados asiáticos caíram pela terceira sessão consecutiva na quinta-feira, com os problemas de Evergrande alimentando preocupações mais amplas dos investidores sobre o aumento da inflação e a desaceleração do crescimento global, enquanto os desenvolvedores da empresa em Hong Kong ficaram sob pressão renovada.

Um índice que rastreia ações do setor imobiliário listadas no continente de Hong Kong (.HSMPI) Caiu 2,95% na terça-feira, ante alta de 0,3% no índice doméstico (.para ele).

Ações em Guangzhou R&F Properties (2777.HK) e Sunac China Holdings (1918.HK) Ambos caíram 8%, enquanto o yuan offshore também está sob pressão. As ações da unidade de carros elétricos Evergrande caíram após um salto na segunda-feira.

Os bônus em dólar Evergrande se estabilizaram marginalmente nos últimos dias, mas permaneceram em níveis preocupantes abaixo de 30 centavos por dólar.

Reportagem adicional de Claire Jim, Tom Westbrook e Elon John; Escrito por Sumit Chatterjee. Editado por Shree Navaratnam

