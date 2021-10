O estoque da Lordstown Motors está acabando. Aqui está o porquê.

tamanho da fonte





Tem sido áspero nos últimos dias

Lordstown Motors



– e não existe nada mais fácil.

Segunda à noite, analista do Morgan Stanley Adam Jonas Ações de Lordstown (cotação da bolsa: RIDE) interrompidas para venda. Reduza o preço-alvo de $ 8 para $ 2 por ação.

O preço das ações de Lordstown é de 8,8% a US $ 5,34 na terça-feira de manhã.



Standard & Poor’s 500

E



Dow Jones Industrial Average

Os futuros ganharam cerca de 0,8 e 0,7%, respectivamente.

A novidade que preocupa Jonas é a empresa venda planejada De uma fábrica em Ohio para







Hon Hai Precision Industry



(2317 Taiwan) – mais conhecido como Foxconn. De acordo com o analista, a proposta de pagamento à vista de US $ 230 milhões é inferior a 20% do valor da planta.

Lordstown está vendendo a fábrica porque precisa de dinheiro para trazer seu caminhão elétrico – é chamado Resistência-ao mercado. A produção limitada do caminhão está programada para começar no final de 2021. O saldo de caixa de Lordstown no final do terceiro trimestre é de cerca de US $ 225 milhões, ante cerca de US $ 366 milhões no final do segundo trimestre.

No início do dia, as ações caíram cerca de 37% nos últimos três meses e cerca de 70% no acumulado do ano. Além disso, as ações caíram cerca de 82% em relação à alta do início de fevereiro de 52, em cerca de US $ 32.

No início de fevereiro, Wall Street estava mais otimista em relação às ações. Três em cada cinco analistas que cobrem as ações classificaram-nas como uma compra. Analisador intermediário alvo de preço Era $ 31,60.

Hoje, seis entre nove analistas, ou 67%, vendem a cotação das ações. o Avaliar A ação S&P 500 tem uma classificação de venda inferior a 10%. O preço-alvo médio do analista foi reduzido para US $ 5.

Várias coisas abalaram a confiança de Wall Street. Desde fevereiro, a empresa corta o ano de 2021 diretriz de produção de carro, anunciou que ela precisaria Mais dinheiro Para financiar o desenvolvimento do programa de caminhões, ele foi direcionado por um vendedor a descoberto e Substituindo a alta administração.

