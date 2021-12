Amigável Internacional: EUA vs Bósnia e Herzegovina

Notas de fonte

USMNT vs Bósnia e Herzegovina

amigável internacional

18 de dezembro de 2021

Karama Health Sports Park; Carson, Califórnia.

Cobertura pré-jogo: 19h00 horário do leste (horário do leste dos EUA) em TUDN

Transmissão ao vivo do jogo: 20h ET no FS1, UniMás e TUDN

Horário de partida: 8:15 pm ET

O campeonato USMNT desta noite começa no XI contra a Bósnia e Herzegovina: 1- Matt Turner; 2 – Brooks Lennon, 3 – Walker Zimmerman (capitão), 4 – Henry Kessler, 5 – George Bello, 6 – Johnny Cardoso, 7 – Jesus Ferreira, 10 – Christian Roldan, 13 – Jordan Morris, 16 – Ricardo Pepe, 23 – Kyleen Acosta

Alternativas: 12- Gabriel Slonina 8 Jackson Yoel 9 Gyasi Zardes 11 Cole Bassett 14 Auston Trusty 15 Caden Clarke 17 Justin Chee 18 Jonathan Gomez 19 Brian Reynolds 20 Kobe Henry 21- Cady Coyle 22- Taylor Booth

USMNT começando com XI Cap Numbers (incluindo esta partida): Kellyn Acosta (45), Jordan Morris (40), Cristian Roldan (30), Walker Zimmerman (23), Matt Turner (13), Ricardo Pepi (7), George Bello (6) Jesus Ferreira (5) Johnny Cardoso (3) Henry Kessler (2) Brooks Lennon (1)



A idade média inicial para o décimo primeiro dia de hoje é exatamente 24, o que significa que a idade média inicial para o USMNT XI foi 24 ou menos em 20 jogos este ano e menos de 25 em todas as 22 competições.

Seis jogadores com 24 anos ou menos: Brooks Lennon (24); Henry Kessler (23); Johnny Cardoso e Jesus Ferreira (20); George Bello (19); Ricardo Pepe (18)

O XI também começa com uma média de 15 partidas.

Clean Acosta ganha 21 St Max 2021 esta noite, que representa o maior número de aparições de um jogador da USMNT em um ano civil desde 1994. Acosta tem 11 anos y Um jogador diferente com 21 ou mais jogos, mas o primeiro a fazê-lo fora dos anos de residência da equipa em 1993 e 1994.

Matt Turner ganha seus 13 y O chapéu desta noite, para estender o recorde da USMNT de maior número de aparições de um goleiro durante o primeiro ano. Com oito fechamentos em 2021, Turner vai para o jogo desta noite empatado com Casey Keeler (2005) para o maior número de jogos sem sofrer golos no ano civil.

O veterano atacante Jordan Morris fará sua estreia na USMNT desde 19 de novembro de 2019 contra Cuba. Morris está de volta ao campo nos EUA depois de perder a maior parte da campanha de 2021 em Seattle, após se recuperar de uma ruptura no ACL. Ele também perdeu partidas em 2020, pois o time jogou uma agenda encurtada devido à pandemia global de saúde.



Veterano da equipe dos EUA na Copa do Mundo Sub-20 da FIFA 2017, o zagueiro Brooks Lennon estreou no USMNT esta noite.

Lennon é o número 50y Um jogador que estreou pela USMNT sob o comando de Greg Berhalter, igualando o título de Jürgen Klinsmann ao quarto lugar em termos de estreia sob o comando de um técnico da USMNT. Durante o jogo desta noite, ele provavelmente ultrapassará Berhalter Klinsmann e Bora Milutinovic, que comandaram 51 jogos pela primeira vez em sua gestão como treinador da USMNT.



Treinador da USMNT Jogos de estreia / treinados anos Bruce Arena 89/148 1998-2006; 2017 Bob Bradley 60/80 2007-2011 Bora Milutinovic 51/96 1991-1994 Greg Berhalter 50/43 2019 até o presente Jürgen Klinsmann 50/98 2011-2016

Além de sua estreia, ele se juntou ao zagueiro Henry Kessler de Lennon e ao zagueiro Johnny Cardoso em sua primeira estreia na USMNT.