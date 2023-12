Os mercados asiáticos diminuem; Ações chinesas registam ganhos

Os mercados da Ásia-Pacífico caíram no último dia de negociação de 2023, com as ações chinesas sendo a única exceção, à medida que as empresas de tecnologia do país continuavam a avançar.

Empresa chinesa de eletrônicos de consumo Xiaomi Na quinta-feira, detalhou planos para entrar no saturado mercado de veículos elétricos da China. As ações da empresa em Hong Kong caíram mais de 4% à tarde.

A empresa busca competir com as gigantes automobilísticas Tesla e Porsche com um modelo de carro que a Xiaomi diz ter gasto mais de 10 bilhões de yuans (US$ 1,4 bilhão) para desenvolver.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,20%, enquanto o índice CSI 300 da China fechou 0,49% mais alto, em 3.431,11.

Os índices da China e de Hong Kong subiram mais de 2% cada na sessão anterior, mas ainda se espera que sejam os maiores perdedores percentuais este ano entre os principais mercados da região Ásia-Pacífico.

O índice CSI 300 da China caiu 11,8% este ano, enquanto o índice Hang Seng caiu 14% em 2023.