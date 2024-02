Priorizar a segurança dos jogadores na NFL leva a dados promissores sobre lesões para a temporada de 2023

A NFL priorizou o ajuste das regras iniciais para tornar o jogo mais emocionante, mas mais seguro, à medida que avança para a entressafra com alguns dados promissores sobre lesões, disseram dirigentes da liga na quarta-feira.

A NFL viu um declínio acentuado no número de jogos da temporada regular perdidos devido a lesões nesta temporada, em grande parte devido a reduções significativas nas distensões nas extremidades inferiores e nas rupturas do LCA, mostraram dados de lesões no final da temporada.

O número de concussões permaneceu praticamente estável em comparação com a temporada passada – 219, incluindo aquelas sofridas em jogos e treinos da pré-temporada e da temporada regular. Isso representa um aumento em relação aos 213 de 2022, mas ainda bem abaixo do máximo de 281 de alguns anos atrás.

As concussões ocorridas nos pontapés iniciais diminuíram 60 por cento, de 20 para oito. Isso ocorre porque os kickoffs foram devolvidos com menos frequência depois que a NFL modificou as regras que regem os kickoffs na última offseason, para que o retornador pudesse indicar um fair catch, não importa onde a bola fosse chutada, e a bola seria colocada na linha de 25 jardas. . A regra foi projetada para reduzir o número de concussões porque um número desproporcional de concussões ocorre nas colisões de alta velocidade e alto impacto que ocorrem nessas jogadas. No entanto, os retornos não se tornaram mais seguros com a nova regra. Quando houve reviravoltas, houve concussões, disseram dirigentes da liga.

A NFL não quer cancelar completamente os retornos iniciais – uma das jogadas mais emocionantes do jogo – então os oficiais de saúde e segurança da NFL e o comitê de competição da NFL passarão uma quantidade significativa de tempo nesta temporada, começando com o NFL Scouting Combine em Fevereiro, tentando descobrir um compromisso. Eles também estudaram ideias iniciais radicalmente diferentes, incluindo aquelas usadas no .

“Acho que todos partilhamos, o lado da saúde e segurança e o comité, o desejo de pegar o que é agora uma taxa de retorno de 22 por cento, que é agora um retorno muito escasso, e transformar isso numa jogada mais emocionante”, disse Geoff. Miller, vice-presidente executivo da NFL que supervisiona saúde e segurança. “Acreditamos que é possível aumentar drasticamente a taxa de retorno e não aumentar o risco além de um típico jogo rush ou passe. E, portanto, precisamos projetar algo para fazer isso. Acho que compartilhamos a mesma opinião do comitê, que é , 'Esse é o objetivo.' “Queremos tornar este jogo tão emocionante e divertido quanto o início pode ser, e ainda assim extrair as partes dessa jogada que oferecem maior risco.”