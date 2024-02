Orioles adquire Corbin Burns – Rumores comerciais da MLB

Os Orioles conseguiram o ás. Baltimore anunciou a aquisição do vencedor do prêmio NL Cy Young de 2021 Corbin Queimaduras Dos Brewers ao novato Joey Ortizcanhoto Salão DLe uma escolha de primeira rodada do Draft de Equilíbrio Competitivo de 2024 (nº 34 no geral). Milwaukee voltou para a esquerda Ethan pequeno Para a missão de liberar a vaga necessária na lista de 40 homens.

Há especulações desde a temporada passada sobre a possibilidade de os Orioles serem titulares. Baltimore tem um sistema agrícola carregado que formou muitos jovens talentos nas últimas duas temporadas. A maior parte disso foi focada no lado da posição, tornando-se uma escolha natural para eles utilizarem a profundidade do farm para causar impacto.

Burns certamente se qualifica. Ele provou seu valor na rotação de Milwaukee durante a campanha encurtada de 2020. O destro terminou entre os 10 primeiros na votação de NL Cy Young em cada uma das últimas quatro temporadas. Ele ganhou o prêmio em 21 graças a um melhor ERA de 2,43 da MLB em 167 entradas lançadas. Burns seguiu com 243 eliminações, líder da Liga Nacional, e um ERA de 2,94 em 202 frames na temporada seguinte.

A temporada passada foi talvez a exibição menos impressionante desde sua estreia em 2020. No entanto, este ano só pode ser classificado como um ano “tropeçado” pelos formidáveis ​​​​padrões de Burns. Ele permaneceu o melhor arremessador na rotação, postando um ERA de 3,39 enquanto rebatia 193 2/3 entradas em 32 partidas. Sua taxa de rebatidas de 25,5% foi alguns pontos melhor que a média da liga, assim como sua porcentagem de rebatidas de 12,2%. Ele terminou em oitavo na votação de Cy Young.

Não foi o mesmo nível de domínio que Burns demonstrou nos três anos anteriores. Ele abanou mais de 30% dos oponentes com uma taxa de eliminações de mais de 14% em cada ano de 2020 a 2022. No entanto, Burns parecia mais com o que era antes. Ele carregou um ERA de 3,94 e uma taxa de eliminações de 23,1% no intervalo do All-Star. No segundo tempo, ele abanou 28,6% dos adversários, permitindo apenas 2,71 pontos conquistados a cada nove. Os rebatedores adversários tiveram uma patética linha de corte de 0,187/0,259/0,294 após o Midsummer Classic.

Voltando ao início de 2020, Burns tem um ERA de 2,86 em 105 partidas. Ele eliminou cerca de 31% dos rebatedores enfrentando uma modesta taxa de caminhada de 7,1%. Os acertos estão atingindo 0,197/0,262/0,308 em quase 2.500 viagens para a base. Nem oponentes canhotos nem destros tiveram sucesso contra ele. Com exceção de uma lista de feridos de duas semanas no início de 2021 devido a um dedo machucado, ele não perdeu nenhum jogo nos últimos três anos.

Burns é um verdadeiro jogador, um dos 5 a 10 melhores arremessadores do beisebol. Ele foi catapultado para o topo de uma rotação que de repente deixou de ser a maior questão em Baltimore para se tornar um dos melhores jogadores da liga. Kyle Bradish Ele está listado como o segundo braço de arremessador após uma campanha de 2023, na qual arremessou com um ERA de 2,83 em 30 partidas. Grayson Rodríguez Ele parecia ter convertido um escanteio no segundo tempo. O ex-principal candidato alcançou um ERA de 4,35 em sua temporada de estreia. Depois de ser marcado para um ERA de 7,35 em seus primeiros 10 jogos da MLB, ele arremessou para uma marca de 2,58 em suas últimas 13 temporadas regulares (embora tenha sido eliminado em sua única aparição nos playoffs).

É provável que esteja entre as três principais elites. Ex-All-Stars João significa Ele voltou da cirurgia de Tommy John no final da temporada passada. Algumas dores persistentes no cotovelo o mantiveram fora da escalação dos playoffs do clube, mas espera-se que ele esteja saudável em 2024. Se isso for verdade, ele estaria bem classificado em quarto lugar. Reitor Kramer É provável que termine em último, embora Tyler Wells E Cole Irvin Eles foram colocados em papéis substitutos na abertura da temporada.

Embora os O's provavelmente se beneficiassem com a adição de mais uma ou duas profundidades, eles garantiram um verdadeiro centro número 1 que deve representar a etapa final em um elenco já impressionante. A escalação jovem e carregada do Baltimore e a excelente equipe de apoio levaram o time a 101 vitórias e ao título do AL East há um ano. A estrela O perdida está mais perto Félix Bautista Ele passou por uma cirurgia de Tommy John no final do ano, mas mudou no início da entressafra para assinar Craig Kimbrell Como uma alternativa.

A aquisição provavelmente será por um ano. Burns ingressará na agência gratuita na próxima temporada, logo após seu 30º aniversário. Com qualquer coisa parecida com seus níveis de produção típicos, ele estaria na fila para um contrato enorme que poderia durar até oito anos e custar US$ 200-250 milhões. Burns deixou claro seu desejo de testar seu valor no mercado aberto. Quando questionado em dezembro sobre a possibilidade de assinar uma extensão se ele fosse negociado neste inverno, ele disse que tal oferta “teria que ser algo que iria te surpreender e mantê-lo longe de testar o mercado de agente livre”.

Até a semana passada, os torcedores do O não poderiam sonhar com a organização colocando esse tipo de proposta na mesa. Baltimore reduziu significativamente os gastos desde que John Angelos assumiu o controle da franquia. Na terça-feira, a família Angelos concordou em vender a organização ao magnata do private equity David Rubinstein. Resta saber como isso afetará as expectativas salariais no longo prazo, mas os fãs de Baltimore podem estar mais otimistas sobre as chances de fazer um grande investimento assim que Rubinstein assumir o controle da franquia depois que a MLB aprovar uma venda nos próximos meses.

Porém, o foco principal é colocar Burns no topo da rotação do próximo ano. O três vezes All-Star fechou um contrato de US$ 15,637 milhões com Milwaukee para evitar arbitragem em sua última temporada de elegibilidade. Isso o torna o jogador mais bem pago do elenco de Baltimore e eleva a projeção salarial de 2024 para quase US$ 96 milhões, segundo cálculos. Listar recursos. Esta será a folha de pagamento de abertura de temporada mais alta desde 2018 e representa um aumento significativo em relação à marca aproximada de US$ 60 milhões do ano passado.

No entanto, eles estão no terço inferior da liga em termos de gastos esperados. Estão se esforçando para defender o título naquela que é anualmente uma das divisões mais competitivas do esporte. Suas únicas obrigações após esta temporada são o salário de US$ 1 milhão de Bautista e algumas opções de aquisição baratas. Mesmo que isso os aproxime do limite de gastos nesta entressafra, eles devem ter flexibilidade para reforçar a escalação ainda mais perto do prazo.

O fato de Baltimore ter feito isso sem abrir mão de nenhuma de suas verdadeiras perspectivas de alto nível reflete a força de seu fluxo de talentos e o valor máximo de qualquer jogador que esteja a apenas um ano da agência gratuita. Ortiz e Hall são jovens jogadores altamente conceituados, mas estão classificados na segunda metade dos 10 melhores candidatos de Baltimore em Beisebol América.

Ortiz, 25, foi escolhido na quarta rodada em 2019 no estado do Novo México. Ele recebeu elogios por sua perspicácia defensiva desde sua época na faculdade. O rebatedor destro tem sido mais produtivo na base do que muitos olheiros amadores esperavam. Ele teve uma redução de 0,286/0,357/0,449 em sua carreira nas ligas menores. Ortiz postou números semelhantes entre os dois primeiros níveis de menores há um ano.

Em exatamente 600 jogos entre Double-A Bowie e Triple-A Norfolk, ele cortou 0,284/0,349/0,477. Ele acertou 35 duplas e 19 home runs com uma taxa média de caminhada de 8,3% e uma modesta porcentagem de eliminações de 16,3%. Ortiz passou a maior parte do tempo como shortstop enquanto registrava alguma ação na segunda e terceira bases. Baltimore o promoveu pela primeira vez no final de abril. No entanto, ele passou a maior parte da temporada em serviço opcional, atuando em apenas 15 jogos da grande liga. com Feriado de Jackson E Gunnar Henderson Com o left tackle projetado para um futuro próximo, Ortiz teria dificuldade em encontrar muito tempo de jogo.

O relatório de observação do Baseball America classifica Ortiz como um prospecto de shortstop defensivo com 70 (mais ou mais). Supondo que ele não seja negociado nas próximas seis semanas, William Adams Ele abrirá a temporada como shortstop. Milwaukee provavelmente perderá Adams para a agência gratuita, o mais tardar no próximo inverno, deixando um caminho claro para Ortiz emergir como uma resposta de longo prazo. No curto prazo, ele tem que lutar André Monastério E Owen Miller Para jogar na terceira base. Se Monasterio ou Miller ordenarem o trecho na curva quente, Ortiz será reserva para Bryce Turang por segundo. Tourang é um zagueiro talentoso, mas teve dificuldades na base durante seu primeiro ano.

Hall, também de 25 anos, foi escolhido no primeiro turno de uma escola secundária na Geórgia, sete anos atrás. O canhoto de 6'2 “teve a mesma aparência geral ao longo de toda a sua carreira: coisas volumosas com problemas de controle preocupantes. Hall fez sua estreia na MLB em 2022 e registrou 33 entradas na grande liga nas últimas duas temporadas. Ele possui um ERA de 4,36 com uma taxa de eliminação de 29% enquanto opera quase exclusivamente em relevo.

Uma porcentagem de caminhada de 7,6% no nível da MLB não é incomum. No entanto, Hall tem sido menos consistente nas rebatidas dos menores. Ele distribuiu passes livres para mais de 13% dos rebatedores que enfrentou em 49 entradas em Norfolk há um ano, o que está alinhado com a taxa de caminhada de 13,4% que ele teve em sua carreira nas ligas menores.

O fato de ele também ter eliminado quase um terço dos rebatedores que enfrentou na Triple-A mostra o excelente arsenal que possui. Sua bola rápida atingiu em média quase 96 mph em seu trabalho de socorro na liga principal. Hall também trabalhou com o controle deslizante e a mudança em meados da década de 1980, enquanto ocasionalmente mixava em uma bola curva. O relatório de observação da BA indica que todas essas quatro ofertas podem ser positivas ou melhores.

É do mais alto calibre, mas o discurso de Hall levou muitos avaliadores a pintá-lo como um apaziguador de alta octanagem. Milwaukee pode usá-lo em qualquer função. Os Brewers têm uma grande oportunidade no rodízio de suas novas contratações Freddy Peralta. Esquerdista veterano Wade Miley É uma presença constante. Depois disso, Milwaukee poderia contar com qualquer um deles Colleen Rheavoltando de lesão Joe Ross E Aaron Ashby E perspectivas como Hall e Roberto Gasser Em rotação.

Nem Ortiz nem Hall chegaram a um ano de serviço na liga principal. Cada um está sujeito ao controle do clube por pelo menos seis temporadas e três anos longe da arbitragem. Eles são o tipo de jovens jogadores que Milwaukee visa com frequência. Sua filosofia organizacional, assim como a de outras franquias de pequeno mercado, como Rays e Guardians, é evitar as janelas competitivas tradicionais enquanto constrói o sistema agrícola negociando veteranos à medida que se aproximam da agência livre.

O GM Matt Arnold afirmou que negociar Burnes não é um sinal para uma reconstrução tradicional (retransmitida por Curt Hoag do Milwaukee Journal Sentinel). Assinado na semana passada Rhys Hoskins Um acordo de agente livre de US$ 34 milhões que permite que ele opte por sair após a próxima temporada mostra que eles não estão desistindo de competir em uma NL Central aberta. Eles mostraram repetidamente que, mesmo assim, estão abertos a ofertas para a maioria dos jogadores tentarem permanecer consistentemente competitivos. Depois da negociação Josh Hader No prazo de 2022, isso gerou descontentamento dentro do clube, e a diretoria sugeriu que eles estavam menos inclinados a fazer esse tipo de negociação durante a temporada.

Entre a lesão no ombro que levou Milwaukee a ficar sem sensibilidade Brandon Woodruff E na jogada desta noite, os Brewers lançaram seus dois melhores titulares nesta temporada. As projeções da folha de pagamento de Milwaukee caem para cerca de US$ 102 milhões por recurso de escalação. Isso está bem abaixo da marca de abertura da temporada do ano passado, de US$ 118 milhões. Isso deixa em aberto a possibilidade de Milwaukee reabastecer a rotação em agência gratuita. Arnold não se comprometeu sobre se a equipe planeja reinvestir suas economias salariais (Imagem: Divulgação)Via Hoag).

Milwaukee deve adicionar um jovem jogador de terceira rodada com a escolha do draft que recebeu. Milwaukee teria obtido uma escolha compensatória se tivesse deixado Burns sair como agente livre – ele certamente recusaria uma oferta de qualificação – mas isso não seria até 2025. Baltimore poderia fazer de Burns um titular na próxima temporada (e o fará, a menos que ele sofra um ferimento grave ). Como recebedores de participação nas receitas, eles receberão uma compensação após a primeira rodada em 2025 se ele assinar em outro lugar por pelo menos US$ 50 milhões.

Ken Rosenthal do Atlético Foi relatado pela primeira vez que os Orioles estavam fechando um acordo para adquirir Burns. John Heyman do New York Post Ele indicou que o acordo havia sido acertado. Jeff Passan, da ESPN Foi noticiado que Ortiz e Hall estavam entre as peças enviadas para a cervejaria. Mark Feinsand do MLB.com Mencionei a inclusão de uma escolha de draft para completar o negócio.

