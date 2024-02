Michigan promove Kirk Campbell para OC: Por que os Wolverines fizeram a mudança

Michigan promoveu o técnico dos quarterbacks Kirk Campbell a coordenador ofensivo, anunciou o time na sexta-feira.

Campbell, 37, assumirá as responsabilidades de jogo de Sheron Moore, que foi promovido a técnico principal.

“Treinar em Michigan é único por causa de sua rica tradição futebolística e compromisso com a excelência no campo, na sala de aula e na comunidade”, disse Campbell em comunicado. “Minha família e eu estamos emocionados por ter Ann Arbor em casa e mal podemos esperar para começar a trabalhar com todos os associados ao Team 145.”

Campbell é altamente considerado no programa pelos jogadores e pela equipe. Discípulo de Joe Moorhead, Campbell foi o coordenador ofensivo do Old Dominion por dois anos antes de ingressar na equipe do Wolverines em 2022. Na temporada anterior a Campbell se tornar o coordenador ofensivo dos Monarchs, eles eram o penúltimo na FBS em jardas por jogada. . Na temporada seguinte que disputaram (o programa não funcionou em 2020), melhoraram para 94º lugar no país e saltaram mais de 100 jardas por jogo. Eles tiveram média de mais de 12 pontos por jogo melhor do que na temporada anterior. Campbell também passou cinco temporadas como jogador convocado para a Divisão II Alderson Broaddus.

Moore disse em sua coletiva de imprensa introdutória que provavelmente abandonaria as funções de jogador e tinha um candidato em mente, uma forte indicação de que Campbell estava prestes a ser promovido. Campbell foi creditado por seu trabalho com JJ McCarthy, que teve um de seus melhores jogos da temporada, quando Campbell substituiu Moore como jogador na abertura da temporada em Michigan.

Junto com Campbell se mudando para coordenador ofensivo, Grant Newsome fará a transição de técnico de tight ends para técnico de linha ofensiva. Isso deixaria Moore com uma vaga para preencher no ataque e talvez mais, dependendo do que os outros treinadores decidirem.

“Kirk e Grant são duas mentes ofensivas brilhantes”, disse Moore em comunicado. “Eles trazem muito para nossa equipe ofensiva e farão contribuições ainda maiores em suas novas funções. Estou animado para que Kirk e Grant assumam maiores responsabilidades em nosso ataque, à medida que continuam a trabalhar com nossos jogadores para ajudar a promover seu desenvolvimento. e fora do campo.”

Na defesa, Michigan está se preparando para substituir o coordenador defensivo Jesse Minter e o técnico de segurança/coordenador de equipes especiais Jay Harbaugh, que deve se juntar a Jim Harbaugh com os Chargers. O técnico de linha defensiva Mike Elston e o técnico de defesa Steve Klinkskil são opções internas se Moore decidir promover internamente. Michigan também tem vaga como técnico de running backs para substituir Chris Partridge, que foi demitido em novembro.

