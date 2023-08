Princípios da dieta japonesa para evitar o estresse e ajudar na perda de peso

Kakei Okumura é o autor de “Wa – A Arte do Equilíbrio” Kake Okumura

Kake Okumura Escritor japonês de bem-estar criado nos Estados Unidos e no Japão.

No Japão aprendi que a comida não é apenas combustível e que pode ser usada como expressão de amor.

Dois dos princípios alimentares japoneses que eles seguem são moderação e variedade.

O paradoxo da boa alimentação é que quanto mais esforço colocamos, menos satisfeitos nos sentimos. Estratégias como contar calorias, monitorar macros e jejum intermitente exigem um alto grau de comprometimento, podem rapidamente se tornar opressoras e você pode começar a se sentir obsessivo.

Crescendo nos EUA, eu estava muito acima do peso. Em desespero, ela recorreu a estratégias drásticas, como contar calorias, para atingir um peso que parecesse aceitável. Mesmo quando consegui isso, meus pensamentos eram atormentados por medos como: “Estou comendo demais”, “Isso é muita gordura” e “Não posso ir à festa porque vão servir bolo”.

Eu estava tecnicamente saudável de acordo com o número da balança, mas odiava a ideia de ter que lidar com minha saúde dessa forma pelo resto da vida.

Só depois que me mudei para o Japão e tive uma perspectiva diferente sobre alimentação saudável é que percebi que não havia necessidade de ficar obcecado. Podemos ser saudáveis ​​e desfrutar dos nossos petiscos, doces e comidas preferidas sem nos preocuparmos muito. Aprendi que a comida não é apenas combustível, é a forma como expressamos amor, compreendemos a nossa cultura e expressamos os nossos valores.

O autor Kakei Okumura gosta de comida japonesa Kake Okumura

Então, qual é a maneira japonesa de comer? O que aprendi com a vida no Japão é que uma alimentação saudável não significa fazer uma mudança de 180 graus na nossa dieta, mas sim prestar atenção às pequenas ações que tomamos todos os dias e compreender que, agravar os nossos hábitos saudáveis ​​pode ter um grande impacto. .

Esses dois princípios japoneses de alimentação saudável me ajudaram a passar da obsessão à liberdade:

Se comermos com moderação, ainda podemos desfrutar de doces. Kake Okumura

1. Coma com moderação

Harahachi-bunme se traduz diretamente como “80% do seu estômago”, mas o que realmente significa é comer com moderação. A ideia é que na maioria das refeições devemos saboreá-las até 80% da saciedade, que é o ponto em que nos sentimos saciados, mas não excessivamente.

Desta forma, podemos saborear os pratos e comidas que gostamos, sem grandes alterações. Na verdade, não é necessário mudar nada naquilo que você come, apenas estar atento ao quanto você está comendo. Pare com 80% de capacidade e você nunca mais terá que fazer outra dieta.

A ressalva é que é difícil entender a saciedade se não ingerirmos alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais e grãos integrais, mas esses alimentos também não precisam fazer parte de toda a nossa dieta. Se comermos com moderação e regularmente alimentos ricos em nutrientes, poderemos desfrutar de doces, lanches e praticamente qualquer outra coisa, mantendo uma dieta saudável.

Adicionar coberturas vegetais à sopa de macarrão soba ajuda a torná-la mais recheada Kake Okumura

2. Concentre-se na diversidade

Embora muitas dietas girem em torno do corte de alimentos ou do foco excessivo no aumento da ingestão de “superalimentos”, a dieta tradicional japonesa geralmente enfatiza a variedade.

Por exemplo, uma forma comum de servir refeições japonesas é através do ichigo-sansai, que se traduz como “uma sopa com três lados”. Uma sopa geralmente é sopa de missô, e os três lados geralmente são uma porção de proteína e duas porções de vegetais.

Você não precisa interpretar o ditado literalmente para se beneficiar dele. Uma das minhas maneiras favoritas de aplicar o ichigo-sansai é simplesmente equilibrar a refeição que costumo comer – por exemplo, se estou comendo arroz frito tailandês como uma refeição rápida, posso cozinhar alguns brócolis ou edamame no micro-ondas para um extra. porção de vegetais e misture.

A ironia é que me preocupar menos com minha dieta tem sido crucial para melhorá-la. O estresse e a obsessão não são meios para uma dieta saudável, nem são necessários. Quando conseguimos praticar moderação e variedade de forma consistente, podemos atingir nossos objetivos de saúde sem nos preocupar com o que comemos. Em vez disso, podemos nos concentrar nos aspectos da vida que a tornam agradável, gratificante e significativa.