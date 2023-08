Esta camisa viral usada por Brie Larson está à venda na Amazon

Encontrar o sutiã de camiseta perfeito é como encontrar uma agulha em um palheiro – é muito visível sob suas roupas, desconfortável ou … não é bonito. É por isso que quando Brie Larson era uma futura estrela maravilhasE Dividindo um sutiã Ela estava envolta em uma blusa em uma foto agora viral, e nossas orelhas (e peitos) esbugalhadas. Não é outro senão este ultra-belo Sutiã camiseta ChantelleE não está disponível apenas na Amazon – também está à venda com até 55% de desconto. (Os preços variam entre cores e tamanhos). Nossa(s) copa(s) está(ão) funcionando!

Amazonas ‘amarrado a dinheiro?’ Apresse-se e pegue este sutiã aprovado por celebridades enquanto está com um grande desconto. $ 34 na Amazon

Os fãs estavam morrendo de vontade de ver que sutiã a atriz usava perfeitamente sob um tanque ajustado em um local fixo e, para nossa sorte, Larson não manteve o portão. “Foi um esforço de equipe completo: @funcionário Soutien t-shirt (com alça extra cosida no interior),” Publicados. Enquanto seus designers trabalharam um pouco de mágica da moda para evitar que as alças aparecessem sob o top, os analistas da Amazon dizem que sim. sutiã chantelle Perfeito como quando usado sob uma camiseta. “O sutiã mais confortável de todos os tempos!” exclamou Um. “É confortável, bem fabricado, se encaixa perfeitamente e feito para durar. O sutiã perfeito para mim quando se trata de roupas ou camisolas, este sutiã suaviza qualquer marca de mamilo.”

durar um fãque o chamou de “o melhor sutiã que já tive”, escreveu: “OH MEU DEUS, é perfeito. Preenchimento fino … alças finas o suficiente para ficarem bem sob a maioria das blusas (tops), mas grossas o suficiente e macias o suficiente [that] Eles não mordem seus ombros… eles não dão rolinhos nas costas, respiráveis, mas finos e confortáveis, e não vazam nas laterais. “

Se este sutiã fosse bom o suficiente para um super-herói na tela como Brie Larson, você pensaria que é bom o suficiente para nós. (Foto: Getty/Amazon)

Ele simplesmente não faz isso Sutiã camiseta Chantelle Trabalhe com uma variedade de tops, também é muito confortável de inicializar. As alças ajustáveis ​​e a alça permitem um ajuste personalizado, e os copos leves de espuma viscoelástica fornecem amplo suporte e sustentação, proporcionando amortecimento macio.

Um explicou: “Eu estava procurando por algo leve e confortável com um elevador decente”. o revisor. “Este sutiã Chantelle é exatamente o que eu estava procurando. Este sutiã oferece uma boa forma sem derramar muito e sem esmagar seus seios contra o peito. É difícil encontrar um sutiã com boa elevação que não seja duro como uma rocha ou fortemente acolchoado, e este é o único que encontrei até agora. Experimente cerca de 20 marcas diferentes.”

Conforto não é sinônimo de fofura, mas este sutiã – com seus detalhes sutis e oito opções de cores, incluindo neutros clássicos e brilho cintilante – é uma exceção. “Sutiã muito bom!” fluiu um comprador feliz. “É muito conveniente.”

Disponível nos tamanhos 32B a 40D, este sutiã pertence ao seu armário, stat. Afinal, é aprovado por celebridades, pare enquanto ainda está à venda!

Amazonas O preço deste sutiã varia muito, mas esta linda cor caramelo também está à venda por um pouco mais. US$ 48 na Amazon

As revisões citadas acima refletem as versões mais recentes no momento da publicação.

