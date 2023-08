Microsoft vende direitos de streaming da Activision Blizzard para a Ubisoft

De uma forma ou de outra, mais de um ano depois, a oferta da Microsoft para adquirir a Activision Blizzard por US$ 69 bilhões tomou seu rumo mais estranho até agora. A gigante da tecnologia anunciou hoje que vai vender direitos de transmissão para Chamada à ação, Vigilânciae muito mais para a editora rival Ubisoft como parte de um último esforço para adquirir Reguladores de resistência do Reino Unido aprovarão o acordo.

“Para abordar as preocupações sobre o impacto da aquisição proposta no streaming de jogos em nuvem levantadas pela Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido, estamos reestruturando o acordo para obter um conjunto mais restrito de direitos”, escreveu o presidente da Microsoft, Brad Smith. Em uma postagem no blog datada de 22 de agosto. Isto inclui a execução de um acordo em vigor após a conclusão da nossa fusão que transfere os direitos de streaming na nuvem de todos os jogos atuais e novos da Activision Blizzard para PC e consoles lançados nos próximos 15 anos para a Ubisoft Entertainment SA, a principal editora global de jogos. será perpétuo.”

A Ubisoft confirmou em seu próprio blog que isso significa que você vai adorar os jogos da Activision Blizzard Guerra Moderna II Em breve será adicionado ao serviço de assinatura Ubisoft+ Multi Access, bem como ao complemento Ubisoft+ Classics para usuários do PlayStation. Embora os jogos ainda possam ser licenciados para o serviço de assinatura Game Pass da Microsoft, eles não poderão se tornar exclusivos de nenhuma plataforma de jogos em nuvem. Ubisoft+, que inclui sucessos de bilheteria como Assassino de doutrina, grito distanteE cerco do arco-íris seis, Já custa mais que o Game Pass no console, e será interessante ver como esse novo acordo mudará o serviço.

Como exatamente funcionará esse processo confuso de remoção? De acordo com a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido, a Ubisoft compensará a Microsoft através de um “pagamento único”, bem como de um “mecanismo de preços em massa” que inclui uma opção de pagamento conforme o uso. A Ubisoft teria então a capacidade de licenciar os jogos para outros serviços de assinatura, bem como pagar uma taxa para forçar a Microsoft a portar os jogos da Activision para sistemas operacionais concorrentes de jogos para PC, como o Linux.

O plano da Microsoft de comprar a Activision Blizzard foi originalmente previsto para ser concluído em meados de julho, mas enfrentou todos os tipos de obstáculos nos EUA e no Reino Unido. Apesar da aprovação regulatória na União Europeia, a Comissão Federal de Comércio acabou processando para tentar impedir o fechamento do negócio no início deste verão, mas o juiz do caso acabou negando o pedido e ficando do lado da Microsoft. Enquanto isso, a Autoridade do Mercado de Capitais disse O negócio foi bloqueado novamente em abril Alegando que isso dará à Microsoft uma vantagem competitiva significativa no mercado de jogos em nuvem se decidir fazer jogos como este Chamada à ação Exclusivamente para streaming no Game Pass.

Depois que a ação movida pela Federal Trade Commission falhouA Microsoft e a CMA voltaram a negociar potenciais soluções, culminando numa nova e mais complexa versão do acordo hoje elaborado. Também foi assinado um acordo com a Sony para garantir o acesso contínuo a Chamada à ação Jogos no PlayStation 5 e consoles futuros pelos próximos dez anos. A Microsoft e a Activision Blizzard assinaram recentemente uma extensão de 90 dias ao seu acordo de fusão, que expira em 18 de outubro. A CMA revisará os novos termos antes disso, mas toda essa saga está longe de terminar.

“Isto não é um sinal verde”, disse Sarah Cardell, executiva-chefe da Autoridade de Mercado de Capitais, em comunicado. “Avaliaremos cuidadosa e objetivamente os detalhes da transação reestruturada e seu impacto na concorrência, inclusive à luz dos comentários de terceiros. Nosso objetivo permanece inalterado – qualquer decisão futura sobre esta nova transação garantirá que o crescente mercado de jogos em nuvem continue a crescer. beneficiar de uma concorrência aberta e eficiente que impulsiona a inovação e a escolha.