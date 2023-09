Primeiro Ministro Italiano: A forte parceria com a China é mais importante do que a Iniciativa Cinturão e Rota

ROMA (Reuters) – A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse neste domingo que o relacionamento da Itália com a China é mais do que apenas a Iniciativa do Cinturão e Rota, acrescentando que uma decisão final sobre a retirada da Iniciativa do Cinturão e Rota ainda não foi tomada. .

A mídia italiana informou no início do dia que a Itália se retirará da Iniciativa Cinturão e Rota e, em vez disso, procurará revitalizar o Acordo de Parceria Estratégica com a China, destinado a promover a cooperação económica, que assinou pela primeira vez em 2004.

A Itália é o único país do G7 a aderir à Iniciativa Cinturão e Rota, um plano para o comércio e infra-estruturas globais modelado na antiga Rota da Seda que ligava a China imperial ao Ocidente.

A Itália assumirá a presidência do G7 no próximo ano, e uma reformulação da sua relação com Pequim apaziguaria os seus aliados ocidentais, que temem a influência chinesa, ao mesmo tempo que reduziria o risco de uma reacção negativa de Pequim.

“Há países europeus que não fizeram parte do Cinturão e Rota nos últimos anos, mas conseguiram estabelecer relações mais positivas (com a China) do que conseguimos às vezes”, disse Meloni numa conferência de imprensa na conclusão dos negócios do G20. Cimeira das principais economias do mundo em Nova Deli.

Meloni encontrou-se com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, no sábado, à margem do G20, e descreveu as conversações como educadas e construtivas.

“A questão é como garantir uma parceria ganha-ganha, deixando de lado a decisão que tomaremos sobre a Iniciativa do Cinturão e Rota”, acrescentou ela.

Meloni disse que os chineses renovaram o convite para que ela visitasse Pequim, mas ainda não há data marcada.

Ela acrescentou que o governo italiano também foi convidado a participar do Fórum da Iniciativa do Cinturão e Rota, que será organizado pela China em outubro.

Os políticos italianos questionaram o valor do acordo da Iniciativa Cinturão e Rota assinado pela administração anterior em 2019.

Na sua declaração de sábado, o gabinete de Meloni referiu-se ao 20º aniversário, no próximo ano, de uma parceria estratégica global separada assinada pela China e pelo governo liderado por Silvio Berlusconi em 2004.

(Reportagem de Keith Weir e Giuseppe Fonte) Edição de Mark Heinrichs

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.