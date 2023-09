Os marroquinos passaram a segunda noite nas ruas depois que um forte terremoto matou mais de 2.000 pessoas

Marraquexe

CNN

–



Marroquinos aterrorizados passaram a segunda noite nas ruas depois disso Forte terremoto O devastador terremoto matou mais de 2.000 pessoas, enquanto as equipes de resgate correm contra o tempo para chegar às vítimas presas em remotas aldeias montanhosas perto do epicentro mais afetado pelo devastador terremoto.

Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter Acertou na sexta-feiraFoi o mais mortal em Marrocos em seis décadas. Foi também o terremoto mais forte a atingir a área ao redor da cidade velha de Marraquexe em um século, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

Até agora, 2.012 pessoas morreram e 1.404 ficaram gravemente feridas, segundo as autoridades marroquinas, mas espera-se que o número aumente ainda mais à medida que as equipas de resgate escavam os escombros das casas desabadas em áreas remotas das montanhas do Alto Atlas.

Na histórica Marraquexe, a maior cidade próxima do epicentro e um importante destino turístico, muitas famílias passaram a noite de sábado ao ar livre, enquanto as autoridades alertavam os residentes para prestarem muita atenção aos tremores subsequentes.

As pessoas ficaram longe dos edifícios danificados no movimentado centro da cidade medieval, bem como das muralhas de terra vermelha circundantes, algumas das quais desabaram.

No Parque Oliveira, no centro de Marraquexe, centenas de pessoas, incluindo crianças e idosos, dormem em cobertores e colchões temporários. As famílias se reuniram tentando descansar um pouco depois do choque e do pânico da noite anterior.

Alguns trouxeram sacolas com roupas e alimentos, preparando-se para ficar longe de casa por um período mais longo.

Um residente de Marraquexe, Mohamed al-Aythadi, disse à Reuters que a antiga cidade murada sofreu graves danos.

“Há muitos danos em muitos edifícios. Alguns deles são mesquitas, alguns deles são casas, e muitas comunidades foram danificadas”, disse o americano de ascendência marroquina, em frente a uma mesquita cujo minarete foi danificado pelo ataque. terremoto.

Ele apelou às autoridades para que intensifiquem os esforços de socorro e forneçam alimentos, água e cobertores aos residentes nas zonas mais pobres da cidade.

E o rei Mohammed VI de Marrocos emitiu instruções para estabelecer um comité de serviços de socorro para fornecer cuidados, alojamento e alimentação às pessoas afectadas.

As bandeiras por toda a cidade são hasteadas a meio mastro por ocasião do luto nacional de três dias declarado pela monarquia.

No aeroporto de Marraquexe, dezenas de turistas dormiam no chão do hall principal, à espera do voo de partida. Os voos de e para o centro turístico continuaram a funcionar normalmente.

O Rei Marroquino, Rei Mohammed VI, emitiu instruções para estabelecer um comité de serviços de socorro, que fornecerá cuidados, alojamento e fornecimento de alimentos às pessoas afectadas.

Fadel Sina/AFP/Getty Images As Forças Armadas Reais Marroquinas evacuam um corpo de uma casa destruída pelo terremoto que atingiu a vila montanhosa de Tafghaght no sábado (9 de setembro).

Fadel Sina/AFP/Getty Images Um minarete de mesquita fica atrás de casas danificadas ou destruídas após o terremoto que atingiu Moulay Brahim, no Marrocos, em 9 de setembro.

Fadel Sina/AFP/Getty Images As pessoas choram as vítimas do terremoto Moulay Brahim em Marrocos, no dia 9 de setembro.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Um residente navega pelos escombros em Marraquexe, Marrocos, em 9 de setembro.

Saeed Al-Sharif / Agência Anadolu / Getty Images Um edifício danificado em Marraquexe, Marrocos, no dia 9 de setembro.

Abdel-Haq Balhaqi-Reuters Equipes de resgate vasculham os escombros em Amizmiz, Marrocos, em 9 de setembro.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Uma mulher está em frente à sua casa danificada pelo terremoto em Marraquexe, Marrocos, em 9 de setembro. READ O piloto de helicóptero conseguiu uma passagem para pousar em Dairy Queen para comprar um bolo

Musab Al-Shami/AB Pessoas inspecionam casas danificadas em Moulay Brahim, Marrocos, em 9 de setembro.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Equipes de resgate procuram sobreviventes em uma casa desabada na região de Al Haouz, no Marrocos, em 9 de setembro.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Uma mulher olha para as ruínas de um edifício em Marraquexe, Marrocos, em 9 de setembro.

Abdel-Haq Balhaqi-Reuters Um carro danificado parado em uma rua em Marrakech, Marrocos, em 9 de setembro.

Fadel Sina/AFP/Getty Images Moradores se abrigam do lado de fora após o terremoto que atingiu Marraquexe, Marrocos, em 9 de setembro.

Cenas de devastação e desespero também apareceram nas aldeias espalhadas pelas encostas da Cordilheira do Atlas, onde estava o epicentro do terremoto.

Estas áreas remotas testemunharam o maior número de mortes, com casas de tijolos de barro desabando sobre os moradores e pedras bloqueando o caminho para a chegada das equipes de resgate.

Imagens aéreas mostraram aldeias em encostas arrasadas e reduzidas a pilhas de escombros após o terremoto.

Fátima, 50 anos, disse à CNN que a sua casa na aldeia montanhosa de Asni foi destruída.

“Mal tive oportunidade de agarrar as crianças e fugir quando vi a minha casa desabar diante dos meus olhos”, acrescentou. “A casa do vizinho também desabou e há dois mortos sob os escombros”.

Mohammed, 50 anos, da cidade vizinha de Werkan, perdeu quatro membros da sua família no terremoto.

“Consegui sair em segurança com meu bebê, mas perdi o resto. Minha casa desapareceu”, disse ele.

Assista a este conteúdo interativo em CNN.com



As operações de resgate continuam.

“Estamos nas ruas com as autoridades tentando retirar os mortos debaixo dos escombros. Várias pessoas foram levadas para o hospital na minha frente. Esperamos que milagres aconteçam debaixo dos escombros.”

Na pequena cidade de Moulay Brahim, imagens publicadas pela Reuters mostraram moradores escavando os escombros para recuperar corpos.

As equipes de resgate estão correndo contra o tempo. As primeiras 72 horas após um terremoto são o período mais crítico para encontrar sobreviventes, pois a condição das pessoas presas e feridas pode deteriorar-se rapidamente após esse período.

“Chamam-lhe o ‘período dourado’ porque se quisermos tirar as pessoas dos escombros, este é o momento de o fazer”, disse Joe English, porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Ele acrescentou: “Essas cidades e vilas são remotas e difíceis de alcançar… e o apoio e a solidariedade internacionais são cruciais”.

Líderes de todo o mundo apresentaram as suas condolências a Marrocos e ofereceram assistência internacional.

A França activou a ajuda de emergência financiada pelos governos locais, enquanto os serviços de emergência israelitas se preparavam para mobilizar-se em Marrocos.

Os Emirados Árabes Unidos estabelecerão uma “ponte aérea” para entregar suprimentos, e a Argélia reabriu o seu espaço aéreo à ajuda humanitária e voos médicos, apesar de ter anteriormente cortado relações diplomáticas com Marrocos. Türkiye também está enviando pessoal e tendas.

A Organização Mundial da Saúde disse que mais de 300 mil pessoas foram afetadas pelos fortes tremores que atingiram Marraquexe e arredores.

O país não testemunhava um desastre semelhante desde 2004, quando um terramoto de magnitude 6,3 atingiu a cidade costeira de Al Hoceima, matando cerca de 630 pessoas.

O pior terremoto em Marrocos na era moderna ocorreu em 1960, perto da cidade ocidental de Agadir, matando pelo menos 12 mil pessoas.