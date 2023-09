Índia empurra a China para a margem do G20

Presidir um fórum complicado como o G20 não é fácil, mesmo nos melhores momentos. O grupo não tem sede nem secretariado. A presidência do G-20 é rotativa entre os membros, deixando aos diplomatas de qualquer país a tarefa nada invejável de organizar Centenas de reuniõesBem como a Cúpula de Líderes, que é acompanhada de perto pela mídia internacional.

A Índia assumiu este papel após uma difícil reunião organizada pela Indonésia em Bali, em meados de Novembro de 2022. E essa foi a cimeira sobrecarregadoUma tal crise, por causa do ataque russo à Ucrânia e das tensões entre as grandes potências sobre dívida, energia, alimentos, inflação, comércio e tecnologia. A Indonésia conseguiu Acordo do mediador sobre uma declaração conjuntaMas apenas – e a disputa sobre o texto da Ucrânia ressurgiu pouco depois.

É claro que Nova Deli também calculou que, apesar das circunstâncias difíceis, existem potenciais ganhos diplomáticos a serem obtidos através da presidência do G-20.

No entanto, Nova Deli estava interessada em assumir a tarefa. Com as eleições gerais em 2024, o governo de Narendra Modi viu, sem dúvida, uma oportunidade para realizar as eleições. Argumento para eleitores Que a Índia é agora um ator global respeitado. Terão também reconhecido que o G-20 e todos os “grupos de envolvimento” informais que se reúnem ao seu lado, incluindo empresas, sociedade civil e grupos de mulheres, são fundamentais para alcançar os seus objectivos. Mostrar anfitrião para investidores e viajantes. Mas, aparentemente, Nova Deli também calculou que, apesar das circunstâncias difíceis, havia apenas isso Potenciais ganhos diplomáticos Que co-presidirá o G20.

Primeiro, a Índia viu uma oportunidade para aumentar a sua influência relativa no mundo Sul Global Posiciona-se como uma ponte entre o Ocidente e o mundo em desenvolvimento. Pouco depois da cimeira de Bali, Modi e o seu não menos enérgico ministro dos Negócios Estrangeiros, Subrahmanyam Jaishankar, agendaram telefonemas com os seus homólogos em todo o sul global. Busque suas opiniões Sobre o que o G20 poderia fazer pelos seus países e realizar uma reunião Voz do Sul Global Reunião virtual. Paralelamente, a Índia introduziu um Proposta para adicionar a União Africana ao fórumIsto foi aprovado pela cimeira.

Vários projetos foram divulgados à margem da reunião dos líderes do G20. (PIB/AFP via Getty Images)

Em segundo lugar, Nova Deli apreciou que acolher o G-20 proporcionou uma oportunidade para definir e prosseguir agendas que exigiam cooperação, mas não necessitavam de envolver todos os membros do fórum. Muitos destes projetos foram revelados à margem da reunião de líderes. Ainda mais notável é o acordo alcançado com a União Europeia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos para financiar e construir o chamado Corredor económico entre a Índia, o Médio Oriente e a Europa (IMEC) que liga a Índia ao Golfo e além. postagem é Aliança Global de BiocombustíveisLançado por Modi juntamente com os líderes da Argentina, Bangladesh, Brasil, Itália, Maurícias, Singapura e Estados Unidos, visa desenvolver e promover biocombustíveis sustentáveis. E o último é um acordo importante entre o chamado grupo IBAS – que inclui Índia, Brasil e África do Sul – para trabalhar com os Estados Unidos na Reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento.

Vale a pena notar que nenhuma destas iniciativas inclui a China. Isto não é uma coincidência. Competição estratégica As relações entre a China e a Índia intensificaram-se desde que Xi Jinping chegou ao poder no final de 2012. Durante mais de uma década, Pequim utilizou o seu peso económico e militar para tentar Influenciar o comportamento da Índia e limitar as suas opçõesInclusive ao longo da disputada fronteira entre os dois países. Nova Delhi respondeu a abordagem Aos Estados Unidos e aos seus aliados, ao criticarem publicamente o projecto de assinatura de Xi, a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI).

Nova Deli também trabalhou arduamente para impedir as aberturas chinesas, tanto em contextos multilaterais como em contextos de pequena escala.

Estas tensões repercutiram em meados de Junho de 2020, durante as fases iniciais da pandemia da COVID-19, quando as forças indianas confrontaram soldados chineses que anteriormente tinham assumido o controlo do território que Nova Deli considerava seu. a A briga sangrenta em Galwan Em Ladakh deixou um número desconhecido de mortos, o que levou os dois países a fazê-lo Implante grandes forças Para a área e para Atualização estratégica da infraestrutura em ambos os lados da chamada Linha de Controle Real (LAC).

Essas mudanças no modo de defesa foram acompanhadas por Uma mudança marcante na política da Índia em relação à China. no início da década de 1990, Ambos os países concordaram Não permitir que a disputa fronteiriça perturbe outros aspectos das suas relações bilaterais. Mas em 2020, Nova Delhi Eu reverti esse arranjoO que torna a retirada das forças chinesas e o regresso ao status quo anterior ao envolvimento em Galwan uma condição prévia para a cooperação noutras áreas.

Desde então, Nova Deli também tem trabalhado arduamente para impedir as aberturas chinesas, tanto em contextos multilaterais como em contextos de pequena escala. Em Julho, por exemplo, como presidente da Organização de Cooperação de Xangai, A Índia transferiu a cimeira anual para onlineRejeitou abertamente o apoio unânime à Iniciativa Cinturão e Rota e os esforços lentos para expandir a cooperação em segurança, lotando a agenda com preocupações como a medicina tradicional e a inclusão digital. Em agosto, Nova Delhi Foi supostamente anulado A proposta da China de incluir o Paquistão no grupo expandido do BRICS.

A marginalização da China pela Índia no G-20 é o resultado destes esforços para limitar a influência de Pequim. Por enquanto, eles podem funcionar. alguns Explicação da recusa de Shi em comparecer A cimeira do G-20 é uma admissão tácita de que o fórum já não serve os interesses da China. Se assim for, isso será devido em parte ao trabalho árduo de Nova Deli, bem como à má gestão da China na crucial relação bilateral.