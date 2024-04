Primeiro-ministro da Espanha está considerando renunciar enquanto sua esposa enfrenta uma investigação de corrupção

Rula Khalaf, editora do Financial Times, seleciona suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, disse na quarta-feira que está considerando renunciar depois que um juiz abriu uma investigação preliminar sobre sua esposa devido a acusações de corrupção.

O líder socialista disse que irá cancelar as suas funções públicas nos próximos dias e anunciará a sua decisão sobre o seu futuro no dia 29 de abril.

em Discurso excepcional “Neste ponto, a pergunta que me faço legitimamente é: ‘Vale a pena?'”, Disse Sánchez ao país. Sinceramente não sei.

Na manhã de quarta-feira, o juiz Juan Carlos Peñado abriu um processo judicial contra Begonia Gomez, esposa de Sanchez, por alegações de que ela recebia serviços de empresas privadas que venceram licitações governamentais e receberam fundos públicos.

“Este ataque é tão sem precedentes, tão perigoso e tão grosseiro que preciso parar e refletir com a minha esposa”, escreveu Sanchez na plataforma de mídia social X.

Sánchez, um dos principais líderes de centro-esquerda num continente europeu que está a deslocar-se para a direita, está no poder desde 2018, quando substituiu o primeiro-ministro conservador que caiu devido a acusações de corrupção.

Começou um novo mandato no final do ano passado, depois de formar um governo de coligação apoiado por uma frágil maioria parlamentar, após eleições gerais inconclusivas.

O processo contra Gomez começou depois que um sindicato chamado Manos Limpias – ou Mãos Limpas – apresentou uma queixa com base em uma série de histórias publicadas por organizações de notícias, especialmente El Confidencial.

Sanchez descreveu as histórias como um produto “falso” da “mídia de direita e extrema direita”.

Manos Limpias alega que Gómez recebeu favores de executivos da Air Europe e da sua empresa-mãe Globalia como diretora do Africa Research Centre, que dirigiu durante quase quatro anos até 2022 na Universidade IE de Madrid.

A Manos Limpias associa a sua atividade a um resgate governamental de 475 milhões de euros que a companhia aérea recebeu no final de 2020, enquanto lutava para sobreviver à pandemia do coronavírus.

Gomez permaneceu em silêncio sobre as acusações nas últimas semanas. A Globalia não quis comentar.

A IE University confirmou ter recebido quatro passagens aéreas da Globalia em 2020 como parte do acordo de patrocínio do evento, mas disse não ter recebido nenhum dinheiro da empresa, nem do seu centro africano.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, e a sua esposa Begonia Gomez votaram nas eleições gerais do ano passado. © Ballesteros/EPA-EFE

Sanchez associou a medida judicial ao ódio e à toxicidade da política espanhola, que atingiram novos níveis desde as eleições de Julho passado.

Ele disse que os líderes do conservador Partido Popular e do partido de extrema direita Vox – Alberto Nunez Viejo e Santiago Abascal – exploraram o caso contra sua esposa porque eles próprios provocaram uma tempestade com as reportagens originais da mídia.

“Nesta fúria… ambos são colaboradores necessários, juntamente com a galáxia da Internet de extrema direita e a organização Manus Limpias.”

“Em suma, esta é uma operação de assédio e demolição em terra, mar e ar para tentar enfraquecer-me política e pessoalmente, atacando a minha esposa.”

Sanchez acrescentou que sua esposa “defenderá sua honra” e cooperará com as autoridades judiciais.

Ele acrescentou que as acusações contra ela se concentraram em acontecimentos “inexistentes”.

Numa entrevista de rádio na noite de quarta-feira, Figo disse que nunca pressionou por uma investigação sobre a esposa de Sánchez e que o primeiro-ministro publicou uma carta “dizendo coisas que não convêm a um primeiro-ministro”.

No início do dia, Pippa Rodriguez de Milan, legisladora sênior do Vox, disse que o Partido Socialista estava atolado em um “problema de corrupção muito sério”.

Os oponentes conservadores de Sánchez diferem ideologicamente dele nas políticas fiscais, trabalhistas, energéticas e ambientais.

Mas a sua maior indignação prende-se com a sua vontade de trabalhar com partidos separatistas na Catalunha e no País Basco que pretendem cortar laços com o resto de Espanha.

O passo mais controverso do mandato de Sánchez foi a legislação para conceder amnistia aos separatistas catalães envolvidos na candidatura à independência de 2017. O projeto de lei ainda não foi aprovado no parlamento.

O perdão foi o preço que Sánchez teve de pagar para garantir os votos parlamentares de que necessitava para iniciar outro mandato após as eleições.