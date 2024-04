Elon Musk x Austrália: a briga esquenta com o vídeo do esfaqueamento na igreja em Sydney no X

Brisbane, Austrália

Em um campo está um bilionário da tecnologia com mais de 181 milhões de seguidores em sua rede social privada. No outro, os líderes políticos representam um país com uma população de apenas 26 milhões de pessoas.

Insultos têm sido lançados há dias de ambos os lados em uma batalha cada vez mais acirrada entre o proprietário do X, Elon Musk, e o governo australiano, que está sendo travada online e em tribunais federais.

Trata-se do direito de X publicar um vídeo mostrando o momento em que um jovem de 16 anos supostamente esfaqueou um bispo em uma igreja cristã ortodoxa em Sydney no início deste mês.

As autoridades australianas dizem que os vídeos acrescentaram combustível aos tumultos que eclodiram fora da igreja após o ataque e não deveriam ser disponibilizados para visualização pública numa plataforma global, onde poderiam ser usados ​​para radicalizar potenciais criminosos.

O comissário de segurança eletrônica do país ordenou que os gigantes das redes sociais o removessem.

A maioria obedeceu, mas X não foi além, segundo o comissário.

A Austrália deseja que X remova totalmente o vídeo, e não apenas oculte-o dos usuários australianos que podem contornar as proibições locais usando VPNs.

X diz que isto é um ataque à liberdade de expressão.

“A nossa preocupação é que, se qualquer país tiver permissão para censurar conteúdo para todos os países, que é o que o Comissário australiano para a segurança eletrónica está a pedir, o que impedirá qualquer país de controlar toda a Internet? Postar Musk no X.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, descreveu na terça-feira Musk como “um bilionário arrogante que acredita estar acima da lei, mas também acima da decência pública”.

A postagem caiu por volta da meia-noite nos Estados Unidos e, até o momento em que este livro foi escrito, o Presidente X não respondeu, embora seus apelos anteriores na televisão nacional para que Musk fosse preso a levaram a ser marcada. “Um inimigo do povo da Austrália“.

X não respondeu a um pedido de comentário.

Na quarta-feira, mais de uma semana após o ataque, o vídeo ainda estava disponível para visualização na conta X da Associação Judaica Australiana (AJA). O presidente David Adler disse à CNN que não foi solicitado a retirá-lo, nem por X nem pelo comissário australiano de segurança eletrônica.

De acordo com o e-mail visto pela CNN, X disse: “Queremos que você tenha a oportunidade de avaliar o pedido e, se desejar, tomar as medidas adequadas para proteger seus interesses”.

A AJA não removeu o vídeo porque Adler acredita que é importante que as pessoas o vejam.

“A razão pela qual estamos fazendo isso é porque as questões de segurança são extremamente importantes para a comunidade judaica”, disse Adler. “Os políticos não estão a levar suficientemente a sério os riscos do extremismo. Um dos benefícios de mostrar exactamente o que aconteceu é o despertar público. Muitas vezes, os políticos não actuam sem pressão pública, e é necessário que haja um certo despertar. ligue sobre os riscos.

A CNN entrou em contato com o escritório de eSafety para comentar a decisão da AJA de não remover o vídeo.

Os perigos do extremismo tornaram-se claros na quarta-feira com uma série de ataques em 13 locais de Sydney pela Equipe Conjunta de Terrorismo em conexão com o ataque à igreja.

Chrissie Barrett, vice-comissária da Polícia Federal Australiana, disse em conferência de imprensa que sete jovens com idades entre os 15 e os 17 anos foram detidos e cinco deles estavam a ajudar a polícia nas suas investigações.

“Identificamos ligações entre o alegado perpetrador e uma rede de parceiros e pares que acreditamos partilharem uma ideologia extremista violenta semelhante”, disse ela. “Neste momento, não temos provas dos locais, horários ou alvos específicos da violência.”

As detenções ocorreram no momento em que os chefes da AFP e da Organização Australiana de Inteligência de Segurança (ASIO) proferiram um discurso conjunto no National Press Club alertando que os riscos são extremos – e instando as empresas de redes sociais a trabalharem com a polícia contra as forças que procuram radicalizar as crianças.

“Algumas das nossas crianças e outras pessoas vulneráveis ​​estão a ser enfeitiçadas online por um caldeirão de veneno extremista na web aberta e escura. Outra razão é que a natureza das redes sociais permite que este veneno extremista se espalhe pelo mundo. quase instantaneamente.”

A recusa de Musk em remover os vídeos levou o Comissário Australiano de Segurança Cibernética a tomar medidas legais para que X agisse ou corresse o risco de multas de até A$ 782.500 (US$ 508.000) por cada dia de não conformidade.

Na quarta-feira, os dois lados voltaram ao Tribunal Federal de Sydney, onde o advogado de X, Marcus Hoen, explicou que a plataforma de mídia social não mudou de posição e iria lutar contra o que chamou de tentativa do comissário de acessar “jurisdição excessiva”.

A Igreja Cristo Bom Pastor, onde ocorreu o ataque, não quis comentar quando contactada pela CNN.

Joan Gray, professora de culturas digitais na Universidade de Sydney, disse que a tentativa do comissário de segurança eletrônica de estender as ordens de remoção para além das fronteiras da Austrália não foi um exagero.

“Há uma longa história de plataformas que trabalham com legisladores, sociedade civil e vários grupos para moderar conteúdo, e a posição de Musk é uma aberração disso”, disse ela à CNN.

Gray disse que a remoção de material prejudicial na jurisdição onde foi publicado geralmente limita sua propagação e qualquer dano potencial causado, embora reconheça que o sistema não é perfeito.

Gray disse que Musk estava tentando implementar sua crença declarada na liberdade absoluta de expressão na Austrália, para não abrir um precedente a ser seguido por outras plataformas.

“Ter qualquer indivíduo a controlar uma plataforma de comunicações que tem a capacidade de atingir uma audiência global de uma forma inexplicável é um enorme problema”, disse ela.

A batalha de Musk com o governo australiano é uma das muitas que o bilionário trava contra as autoridades que acusa de imporem restrições à liberdade de expressão.

Em comunicado divulgado na quarta-feira, o Comissário de Segurança Cibernética da Austrália disse que o pedido de remoção não foi elaborado para abafar a discussão sobre o ataque à igreja.

Os apoiantes de Musk elogiaram a posição do bilionário na Austrália e atacaram os seus críticos.

O escritório de Lambie confirmou que houve um aumento de trollagens em sua conta do Facebook, e a postagem de quarta-feira foi fechada para comentários, a fim de desencorajar ainda mais.

O tribunal Outra liminar concedida X é obrigado a ocultar o material violento até 10 de maio, quando todas as partes regressam ao tribunal.