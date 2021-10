Previsões do Bowl: principal semente da Geórgia e Cincinnati entram no playoff de futebol universitário após turbulência no Alabama

A Texas A&M University virou a temporada de futebol universitário de 2021 de cabeça para baixo na noite de sábado, chegando tarde Derrotado nº 1 Alabama, 41-38, em Kyle Field. Esse resultado também virou a projeção do College Football Playoff de cabeça para baixo.

Vamos começar com a nova semente nº 1, Georgia Bulldog. A Geórgia, já em campo do CFP, venceu confortavelmente em Auburn no sábado, 34-10. Bulldogs parecem ter a melhor defesa do país, e as estatísticas confirmam isso. The Dogs é a equipe de melhor classificação em defesa geral relativa e defesa de pontuação. E como todos sabemos, a defesa ganha troféus.

O livro nº 4, recentemente antecipado, seria histórico se aprovado. Espera-se agora que o Cincinnati seja o último time em campo, enfrentando o UGA no Orange Bowl. Os Bearcats passarão a ser o Grupo dos Cinco que será selecionado para jogar no CFP se vencerem.

Templo de Cincinnati estrangulado sexta-feira, 52-3. Embora os Bearcats não possam controlar sua programação, eles podem controlar como jogam contra ela. Cincinnati tratou Temple como um time de playoff. É importante que o Sensei continue a fazer isso contra esses oponentes.

Você também precisa da ajuda de Notre Dame, que provavelmente será a melhor vitória dela. Cincinnati precisa ter a melhor aparência possível. O Fighting Irish venceu no final da Virginia Tech, 32-29, então eles ainda conseguiram chegar aos Bearcats.

Iowa nocauteou o quarterback da Penn State Sean Clifford no primeiro tempo, então Leões de Nittany expulsos Pelo amor de Deus, 23-20. Os Hawkeyes sobem na previsão do CFP para a sementeira número 2. Eles devem enfrentar Oklahoma. Os Sooners mudaram de quarterbacks e fortunas com uma vitória de 55-48 atrás dos Texans, e O maior da história de enfrentar o Rio Vermelho. Nesse cenário, Oklahoma e Iowa se encontrarão no Cotton Bowl.

Essa projeção se baseia no fato de as quatro equipes terminarem invictas. Notavelmente, isso pode significar uma segunda derrota para Alabama e Ohio em suas respectivas partidas do Conference Championship.

Intervalo de futebol universitário

10 de janeiro Campeonato internacional

Indianápolis Jogo do título Os vencedores das semifinais 31 de dezembro tigela laranja

Miami Gardens, Flórida. semifinais (1) Geórgia vs (4) Cincinnati 31 de dezembro tigela de algodão

Arlington, Texas semifinais (2) Iowa vs (3) Oklahoma

Esses resultados, é claro, terão um efeito cascata em todas as projeções do bowl, especialmente no restante dos seis jogos do Ano Novo. Os jogos esperados serão revelados na manhã de domingo neste espaço da CBS Sports.