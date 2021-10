Ataque de três cabeças do wide receiver em Ohio derrete a Maryland High School em vitória dominante

A colheita de veneno no sábado na Escola Secundária de Maryland revelou-se inútil.

Quando todos os três wide receivers de Ohio terminaram 100 jardas contra Oregon há apenas quatro semanas – o primeiro evento desse tipo na história do programa – parecia um feito que poderia não ser igual por algum tempo. Os Buckeyes não chegaram no sábado, mas eles abordaram a conquista mais uma vez, como o Extraordinário continua a aparecer rotineiramente para o Corpo de Recepcionistas do Estado de Ohio.

Chris Olaf, Jackson Smith-Nigba e Garrett Wilson combinaram 307 jardas e quatro touchdowns contra o Maryland, com os dois primeiros jogadores atingindo a marca de jardas do século. em um Vitória completamente dominante 66-17, a produção desses três Buckeyes por si só foi suficiente para a vitória.

“Tivemos caras que pareciam ter caído de aviões e estavam abertos”, disse o técnico do Maryland, Mike Loxley, que está ficando para trás de muitos de seus melhores jogadores, após o jogo.

A largada largada em Ohio foi o benefício de um desempenho icônico na segunda reta de CJ Stroud, que terminou 406 jardas e cinco touchdowns no dia. Ou talvez o calouro de camisa vermelha tivesse outro dia de eletricista graças a um trio que apostou que ele era o melhor da América.

De qualquer forma, a combinação foi uma morte para os Buckeyes, que agora marcaram 177 pontos em seus últimos três jogos, e 66 pontos contra os Terrapins em uma vitória de 49 pontos em casa.

Na esteira de suas atuações recentes, é fácil esquecer que Olaf só teve dois passes para 12 jardas em dois jogos até o final de setembro. Com 120 jardas contra Maryland, Olave agora tem seu quarto jogo de 100 jardas em seis disputas de abertura da temporada no estado de Ohio, e conseguiu um par de touchdowns para dar a ele sete vezes por ano.

“Nós nos comunicamos mais do lado de fora, começamos o jogo de passes cedo e temos apenas um equilíbrio entre o jogo de corrida e a partida de passes”, disse Olaf. “Basta espalhar a bola e mostrar amor a todos.”

A primeira pontuação de Olaf na lista restrita foi provavelmente a mais fácil de sua carreira no estado de Ohio – ou assim ele fez parecer. Em uma final falsa no início do segundo quarto, Olave contornou todo o secundário de tartaruga em outra rota, recebendo um chute de 36 jardas de Stroud bem na linha do gol sem nenhum defensor em cinco jardas. Essa jogada deu aos Buckeyes uma vantagem de 21-3 no primeiro tempo.

“Não estou realmente surpreso”, disse Olaf. “Conseguimos um dos melhores conectores de jogo do país no Coach Day, então o colocamos na prática. Nós o executamos tanto no jogo quanto na prática, então apenas tentamos nos comunicar sobre isso e tentar para construir sobre isso. ”

Seu segundo grau foi um grau de dificuldade superior. No 4º e 1s do MD 30s, no meio do terceiro quarto, Olaf encontrou uma maneira de tirar outra bola profunda de Stroud, embora o zagueiro o tivesse coberto. A conexão fez com que a bandeira de defesa de Terrapin interferisse no passe, mas não fez diferença para Olave, que ajudou a colocar o Ohio State por 49-10 à frente.

Olaf pode ter feito outro touchdown no sábado, já que o jogador estava novamente aberto em um caminho para uma segunda queda para a zona de chegada na primeira posse de bola no terceiro quarto, mas Stroud o derrubou por um fio.

Na verdade, Stroud se referiu a essa oportunidade perdida como sua jogada mais memorável após a vitória.

“Eu realmente gostaria de poder levar isso para Chris, essa posição”, disse Stroud. “Eu meio que deixei cair um pouco, mas vamos fazer direito.”

Para não ficar para trás, Wilson igualou o touchdown total de seu companheiro de equipe na tarde com seu quinto e sexto minutos na temporada de 2021.

O Maryland acertou no primeiro sábado com um field goal na posse de bola inicial, mas isso não impediu Ryan Day de ir até ele para o quarto lugar e o gol na posse de bola do estado de Ohio. Em uma ilha próxima ao campo, Wilson plantou uma esquerda e cortou a esquerda para driblar o zagueiro, e Stroud o encontrou no canto da end zone para o primeiro placar do Bucks na partida.

Wilson marcou a primeira posse de bola no segundo tempo para os Buckeyes também, e isso veio como resultado de uma hesitação semelhante de dentro para fora. Desta vez, porém, Wilson tinha mais espaço de sobra e Stroud o acertou com uma passada de 26 jardas.

“A equipe está definitivamente ajudando. Ter Chris, Jarrett, Jackson, Jeremy (Rockert), Emeka (Igboka) e Marvin (Harrison Jr.) – esses caras são tão talentosos e tão talentosos”, disse Ryan Day após a partida. eles fazem um ótimo trabalho de abertura. As jogadas ficam muito melhores quando você tem jogadores realmente bons. ”

Smith-Nigegba, muitas vezes o homem esquecido das três partidas sem culpa própria, superou Olaf e Wilson na arena de todas as divisões de pesca no sábado. Todos os cinco dos cinco alunos do segundo ano foram para um espaço de meia de dois dígitos, e três foram para pelo menos 15, incluindo as 42 jardas que ajudaram a criar outro touchdown do Buckeye com menos de um minuto para jogar no primeiro tempo.

Smith-Njigba terminou o jogo com 105 jardas em seus segundos 100 jardas da temporada, ficando atrás apenas em sua performance de intervalo de 145 jardas, duas vezes contra o Oregon.

O primeiro running back TreVeyon Henderson foi o quarto wide receiver de fato no sábado, conseguindo quatro passes para 67 jardas e um ponto no primeiro inning. Henderson foi um dos sete Buckeyes a obter um passe no sábado, e Stroud ficou feliz ao ver a bola se espalhar, mesmo que a maior parte do trabalho ainda fosse feito pelos suspeitos de sempre no topo do gráfico de profundidade.

“É divertido dar a bola para todos. Todos estão felizes”, disse Stroud. “Ninguém está olhando para você tentando levá-lo embora. Ninguém em nossa equipe faz isso, mas não seria uma sensação boa. Estou certamente muito satisfeito e feliz que todos os meus receptores comeram hoje. ”

