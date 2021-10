A situação urbana de Meyer ainda não acabou

Getty Images

Ainda hoje, o Jaguars vai tentar evitar perder o seu 20º jogo consecutivo. A questão de saber se irão deixar o sétimo treinador ainda não será decidida hoje.

Embora as coisas tenham se acalmado bastante nos últimos dias (graças em grande parte à situação de Jon Gruden), o futuro de Urban Meyer continua sem solução. Pelas várias conversas que tivemos e pelas informações que recolhemos, fica claro que a situação ainda não acabou.

Isso não significa que Meyer desaparecerá definitivamente. No entanto, isso também não significa que ele ficará definitivamente. O resultado depende de dois fatores principais.

Primeiro, os Jaguars continuam a explorar o fracasso de Meyer em retornar a Jacksonville depois de perder para o Bengals em Cincinnati. Na segunda-feira passada, ele disse certas coisas quando questionado sobre a situação. Se, após uma investigação mais aprofundada, essas coisas acabarem incorretas do ponto de vista físico, Mayer pode ser expulso – já nesta semana, mas muito provavelmente após o jogo do próximo domingo em Londres contra o Dolphins.

Em segundo lugar, Meyer ainda poderia fazer mais uma coisa que tornaria mais claro que ele precisava ir. Ele cometeu muitos erros durante sua primeira incursão na NFL, desde a contratação enganosa de Chris Doyle a multas de seis dígitos impostas a ele e à equipe por práticas não oficiais que violavam as regras para revogar que o status de vacinação era um fator nas decisões de escalação ao pecado de Ela está perdoada por renunciar e não retornar a Jacksonville com a equipe após uma derrota na quarta semana em Cincinnati.

Como uma fonte familiarizada com a situação explicou à PFT, os jogadores e a equipe não sabiam que Meyer não havia retornado a Jacksonville até que ele não estivesse no vôo. Quando questionado esta semana se o proprietário Shad Khan concordou com a liberação da temporada de Dodge, Mayer apenas disse que havia informado a GM Trent Balkey sobre isso “com antecedência”. Como se Balki dissesse: “Senhor, esta não é uma boa ideia.”

O problema continua porque Mayer continua a abordar seu trabalho atual da mesma forma que abordava seus empregos anteriores. Ele foi imperador de Gainesville antes de se tornar imperador de Colombo. Ele está aprendendo da maneira mais difícil que definitivamente não é o imperador de Jacksonville. Na verdade, parece mais Burro de Duvall.

A verdadeira questão é se ele está realmente aprendendo alguma coisa. Talvez ele tenha decidido desde o momento em que assumiu o cargo que faria as coisas do seu jeito. Infelizmente, continuar a fazer as coisas à sua maneira pode resultar, mais cedo ou mais tarde, em uma passagem só de ida para fora de Jacksonville.