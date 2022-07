Previsão de onda de calor para Espanha e Portugal gera preocupações com incêndios florestais

Madri — A segunda onda de calor na Espanha em menos de um mês e a primeira do ano para o vizinho Portugal durará pelo menos até o fim de semana, disseram meteorologistas nesta terça-feira. Com as temperaturas já subindo em ambos os países, as perspectivas aumentam as preocupações com os incêndios florestais.

Portugal pode ter temperaturas muito altas. A região central do Alentejo deverá atingir os 46 C (115 F) na quarta e quinta-feira.

Cidades do sul, como Córdoba e Sevilha, podem chegar a 42°C (107,6°F), disse a agência meteorológica estadual da Espanha. Pontevedra, no noroeste da Espanha, uma área menos acostumada a esse calor extremo, pode atingir um recorde de 41 C (105,8 F).

Os meteorologistas dizem que o ar superaquecido e o ar quente da África estão elevando as temperaturas na Península Ibérica além de seus máximos habituais.

Portugal e Espanha começaram a semana lutando contra vários incêndios florestais em ambos os países, e autoridades disseram que as condições abafadas podem piorar o perigo.

Os serviços de proteção civil na Espanha ajudaram a evacuar 400 pessoas de sete vilarejos diferentes perto de Los Hurdes, na região centro-oeste da Extremadura, enquanto o incêndio florestal queimava cerca de 2.500 hectares (6.200 acres).

O fogo, que começou na segunda-feira, não deve ser controlado em breve, disse o chefe regional de agricultura Pecona García Bernal. Ela disse que parecia ter sido iniciada por um raio.

A unidade de emergência do Exército espanhol enviou 100 soldados para ajudar 300 bombeiros e outras equipes de resposta a apagar o incêndio.

Centenas de bombeiros em Portugal tentaram conter as chamas no centro do país, que obrigaram dezenas de pessoas a abandonarem as suas casas, maioritariamente nas aldeias de Santarém e Pombal.

No sábado, o governo português anunciou um estado de alerta extremo que decorre de segunda a sexta-feira.

Outros incêndios levaram o primeiro-ministro português, António Costa, a adiar esta semana uma visita a Moçambique. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa também cancelou uma viagem para participar de um evento das Nações Unidas em Nova York.

A União Europeia disse que as mudanças climáticas estão enfrentando um de seus anos mais difíceis para desastres naturais, como secas e incêndios florestais.

A Espanha experimentou uma onda de calor em meados de junho que durou uma semana e foi considerada a primeira registrada em quase 40 anos.

A jornalista de vídeo da AP Helena Alves reporta de Lisboa, Portugal.

