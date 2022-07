Atris Portugal: Hospital do Cancro em Portugal

Sobre Adris Portugal

Atris Health é uma empresa global dedicada a fornecer serviços de diagnóstico precisos e tratamento de ponta para doenças como o câncer. Uma rede de cinco centros especializados em oncologia em radioterapia na Espanha, Suíça e Portugal oferece aos pacientes com câncer acesso ao tratamento personalizado da mais alta qualidade de uma equipe de especialistas usando os mais recentes tratamentos e tecnologias.

Rede de Oncologia Atris

O centro oncológico líder da rede, sediado no Porto, funciona através de um modelo de cuidados de saúde em que patologistas e oncologistas partilham protocolos e discutem conjuntamente cada caso em grupos tumorais internacionais semanais. A Atrys oferece aos pacientes qualquer tipo de tratamento que necessitem durante a doença, com soluções personalizadas para cada caso. Os pacientes são acompanhados durante todo o percurso da doença, desde o diagnóstico preciso até a cirurgia e quimioterapia, radioterapia ou tratamentos de imunoterapia.

A Atrys oferece aos pacientes diagnósticos e tratamentos da mais alta qualidade e atendimento padronizado em toda a sua rede.

A Atrys conta com uma equipe de especialistas com experiência internacional, respaldada pela mais avançada tecnologia. Fornecendo cuidados oncológicos de ponta e personalizados, cada caso é monitorado por uma equipe multidisciplinar de tumores. Este grupo partilha os mais recentes avanços médico-científicos, melhores práticas clínicas, aconselhamento clínico e chega a um consenso para que o paciente tenha sempre a melhor opção de tratamento. O tratamento do câncer nos centros Atrys é abrangente.

Os seus departamentos especializados estão ao serviço dos doentes

Divisão de Diagnósticos de Oncologia de Precisão

Unidade de Radioterapia de Alta Precisão

Divisão de Oncologia Médica

Radioterapia de última geração

Os oncologistas da Adris foram pioneiros no uso e estabelecimento de técnicas de radioterapia hipofracionada na Europa. Seus médicos têm vasta experiência no uso de tratamentos de ponta. Os Centros de Oncologia da Atris estão equipados com os mais avançados tratamentos de radioterapia, como Radioterapia de Dose Única Guiada por Imagem (ST-IGRT) e Radioterapia Hipofracionada.

O SD-IGRT permite que altas doses de radiação sejam entregues com mais precisão, reduzindo bastante o impacto no tecido saudável. O tratamento pode ser realizado em uma única sessão e está sujeito à orientação de especialistas para remover o tumor em estágio inicial, proporcionando novas opções de tratamento para pacientes que não podem se submeter à cirurgia ou não podem receber outros tratamentos eficazes.

A Radioterapia Hipofracionada Extrema é uma técnica avançada utilizada no tratamento de vários tipos de câncer. Durante o hipofracionamento, uma maior intensidade de radiação é fornecida por sessão, portanto, menos sessões (2-5) permitem que os pacientes concluam seu curso de radioterapia mais rapidamente, com menos efeitos colaterais de curto prazo e melhor qualidade de vida.

Radioterapia externa

A radioterapia de feixe externo usa raios de alta energia produzidos por um acelerador linear que são direcionados precisamente ao tumor de fora do corpo. Geralmente é usado para remover o câncer ou impedir que ele volte. Também pode ser usado como tratamento paliativo para aliviar sintomas difíceis causados ​​por metástase ou câncer avançado.

Os tratamentos de radioterapia externa disponíveis na Atrys incluem:

Segunda opinião e aconselhamento genético

A Atrys oferece consultas de oncologia de segunda opinião para pessoas diagnosticadas com câncer que desejam obter uma segunda opinião de uma equipe de especialistas e discutir opções de tratamento. Eles também oferecem aconselhamento genético para pessoas com diagnóstico de câncer ou histórico familiar da doença.

Tratamento de câncer personalizado e de precisão

O câncer pode se apresentar de maneira diferente de pessoa para pessoa e o tratamento “não é um tamanho único”. Na Atrys, o trabalho multidisciplinar aliado à mais moderna tecnologia garante diagnósticos rápidos e cuidados de saúde personalizados e adaptados às necessidades de cada paciente.

Os tratamentos são pensados ​​para proporcionar os melhores resultados, tanto a curto como a longo prazo, na luta contra o cancro e na saúde e bem-estar do paciente. Utilizando as técnicas e sistemas de precisão mais avançados, os possíveis efeitos colaterais são minimizados e, em muitos casos, a duração do tratamento é significativamente reduzida.

Atris Portugal Centro Médico Avancado

Atrys oferece diagnóstico e cuidados de câncer de última geração em sua clínica de última geração em Portugal: Atrys Centro Médico Avancado Portugal no Porto

Localizado a 30km do Porto, o AtrysCentro Médico Avancado oferece diagnóstico preciso e tratamento oncológico de última geração. Os tratamentos disponíveis incluem radioterapia mais avançada, como radioterapia de dose única guiada por imagem (IGRT) e radioterapia hipofracionada, e vários tipos de serviços de oncologia, incluindo cirurgia ambulatorial e quimioterapia. Todo o tratamento é adaptado ao paciente individual e supervisionado por uma equipe multidisciplinar internacional. Consultas de segunda opinião e aconselhamento genético estão disponíveis, apoiados por todas as matrizes de imagem e medicina nuclear, diagnóstico e tratamento.

Os tratamentos estão disponíveis

Cirurgia Oncológica Ambulatorial

Terapia de medicina nuclear

Um segundo conceito é o serviço de oncologia

Serviço de Aconselhamento Genético

Tratamento do cancro em Portugal

Cada pessoa é diferente, e cada câncer é diferente. O melhor centro oncológico da Atrys Health em Portugal trabalha para tratar cada caso de forma personalizada e precisa. Uma resposta pessoal a um caminho onde você não está sozinho.

