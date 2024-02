Prêmios NFL: Texans QB CJ Stroud, Browns DE Myles Garrett, 49ers RB Christian McCaffrey entre os grandes vencedores

LAS VEGAS – CJ Stroud não foi a escolha número 1 do Draft da NFL. Mas ele pode ser o quarterback novato número 1 de todos os tempos.

Stroud teve uma temporada de estreia incrível com o Houston Texans, quebrando vários recordes. Na noite de quinta-feira, ele ganhou o prêmio de Estreante do Ano no NFL Honors, a cerimônia anual de premiação da liga.

“Recebi muito apoio ao longo dos anos para tornar esse sonho realidade”, disse Stroud nos bastidores após receber seu prêmio. “Tem sido uma jornada árdua.”

Foi necessária uma temporada monstruosa para Stroud derrotar o recebedor do Los Angeles Rams, Puka Nacua, que estabeleceu vários recordes de novato, incluindo o recorde de uma única temporada de jardas recebidas por um novato. Stroud, segunda escolha do draft, foi excelente do início ao fim e também nos playoffs, levando os texanos a uma vitória selvagem sobre o Cleveland Browns.

Stroud conseguiu 48 dos 50 votos para o primeiro lugar e dois votos de segundo lugar. Nacua recebeu dois votos para primeiro lugar e 48 votos para segundo lugar.

Stroud fazia parte da classe estelar de novatos dos Texans, que incluía o pass rusher Will Anderson Jr., a terceira escolha geral do draft, que também causou um grande impacto e ganhou o prêmio de Estreante Defensivo do Ano no final da noite no NFL Honors .

“Isso fala muito sobre o tipo de pessoas no prédio”, disse Anderson sobre ele e Stroud ganharem o prêmio de Estreante do Ano.

MVP da NFL: Baltimore Ravens QB Lamar Jackson

Jackson recebeu seu segundo prêmio de MVP, tornando-se o 11º jogador a receber vários prêmios de MVP da NFL. Ele se junta a uma lista de elite de lendas do jogo que ganharam mais de um prêmio de MVP da NFL.

Jackson recebeu 49 dos 50 votos para o primeiro lugar. Quando ganhou seu primeiro prêmio de MVP em 2019, recebeu todos os 50 votos para vencer por unanimidade.

Jogador Defensivo do Ano: Cleveland Browns, Myles Garrett

Garrett, que já foi a primeira escolha geral do draft, ganhou seu primeiro prêmio DPOY após uma temporada impressionante. Ele teve 14 sacks para a excelente defesa dos Browns, levando o time aos playoffs.

Houve muita competição pelo prêmio entre os jogadores de passe de elite. Maxx Crosby, TJ Watt e Micah Parsons tiveram temporadas excelentes. Garrett venceu apesar de não liderar a NFL em sacks – era Watt, com 19 – uma prova das grandes jogadas que ele fez durante toda a temporada pela defesa do Cleveland. Garrett conseguiu 23 votos para o primeiro lugarWatt fez 19 pontos, Parsons fez sete e o cornerback do Dallas Cowboys, Darron Bland, um.

Estreante Defensivo do Ano: Houston Texans DeWil Anderson Jr.

Os texanos negociaram muito para subir para o terceiro lugar e selecionar Anderson, logo após recrutarem Stroud. Os texanos ganharam dois prêmios de Estreante do Ano com essas seleções.

O tackle defensivo dos Eagles, Jalen Carter, teve uma grande vantagem na corrida DROY no início, mas Anderson começou sua corrida pelo prêmio no final da temporada. Anderson terminou com sete sacks e fez várias jogadas para um jovem e promissor time texano que chegou aos playoffs.

Anderson tinha 16 votos para o primeiro lugarCarter tinha 14, o atacante defensivo estreante do Los Angeles Rams, Coby Turner, também tinha 14, o cornerback Devon Weatherspoon, do Seattle Seahawks, tinha quatro, e o cornerback Joey Porter Jr., do Pittsburgh Steelers, e o linebacker do Tampa Bay Buccaneers, Yaya Diaby, tinham um.

Melhor treinador: Kevin Stefanski, Cleveland Browns

Stefanski venceu uma corrida acirrada. Ele e o técnico do Houston Texans, DeMeco Ryans Ele teve 165 pontosMas Stefanski venceu, recebendo 21 votos de primeiro lugar contra 20 de Ryans. A NFL expandiu recentemente seu processo de votação de prêmios para incluir a votação para primeiro, segundo e terceiro lugar.

Treinador AP do Ano

Stefanski ganha mais votos de primeiro lugar Kevin Stefanski 21-18-6 = 165

Demico Ryans 20-21-2 = 165

Dan Campbell 3-3-9 = 33

Kyle Shanahan 3-3-2 = 26

John Harbaugh 2-2-10 = 26

Sean McVay 1-2-10 = 21

Mike Tomlin 0-1-2 = 5

Estação Shin… –Rob Maaddi (@RobMaaddi) 9 de fevereiro de 2024

Stefanski ganhou o prêmio ao levar os Browns aos playoffs, apesar de usar quatro titulares na temporada. Assim que os Browns escolheram Joe Flacco para substituir Deshaun Watson, Cleveland terminou forte e chegou à pós-temporada. Esta foi apenas a terceira vez que Cleveland chegou à pós-temporada desde que retornou à NFL em 1999.

Dan Campbell e Kyle Shanahan receberam três votos de primeiro lugar cada, John Harbaugh recebeu dois votos e Sean McVay recebeu um voto.

McCaffrey liderou a NFL em jardas de scrimmage e total de touchdowns, o que foi suficiente para derrotar Tyreek Hill no prêmio OPOY.

“Esta é uma grande honra”, disse McCaffrey ao receber o prêmio.

McCaffrey recebeu 39 votos de primeiro lugar. Hill recebeu sete, e CeeDee Lamb recebeu um, mas terminou em terceiro, sobre Lamar Jackson, que recebeu três votos de primeiro lugar, devido a Lamb receber mais votos de segundo e terceiro lugares.

Jogador de retorno do ano: Cleveland Browns QB Joe Flacco

Damar Hamlin era o favorito para ganhar o prêmio de Jogador do Ano de Retorno na maior parte da temporada, mas a história de retorno de Flacco no final da temporada acabou lhe rendendo o prêmio. Hamlin recebeu o maior número de votos de primeiro lugar, com 21, mas Flacco ganhou o prêmio porque recebeu 26 votos de segundo lugar e Hamlin não recebeu votos de primeiro, segundo ou terceiro lugar em oito votações. Flacco recebeu 13 votos de primeiro lugar.

Flacco assinou com o Cleveland em meados de novembro, depois de não estar em nenhuma escalação desde o final da temporada de 2022, e teve a chance de substituir o lesionado Deshaun Watson como zagueiro titular dos Browns. Flacco, que completou 39 anos no mês passado, jogou bem na reta final e os Browns chegaram aos playoffs. Flacco disse que gostaria de jogar novamente na próxima temporada, embora tenha admitido que isso pode estar fora de seu controle se não tiver uma chance.

“Não vou entrar em nenhum pôr do sol”, disse Flacco nos bastidores. “Esse não é meu estilo.”

Hamlin, o quarterback do Buffalo Bills que sofreu um ataque cardíaco de emergência em campo durante um jogo contra o Cincinnati Bengals na temporada passada, foi indicado ao prêmio, mas sua elegibilidade para o prêmio estava em debate porque ele jogou apenas cinco temporadas regulares. games e sua história serviram de inspiração para muitos e ele recebeu o maior número de votos.Os votos ficaram em primeiro lugar, mas ele não conseguiu ganhar o prêmio.

Walter Payton Homem do Ano: Pittsburgh Steelers, DT Cameron Heyward

Um Heyward visivelmente emocionado foi nomeado o Prêmio Walter Payton de Homem do Ano, concedido a um jogador que se destaca em campo e no serviço comunitário. O prêmio foi entregue pelo Príncipe Harry, Duque de Sussex.

Heyward é seis vezes Pro Bowler e três vezes All-Pro. Parte de seu trabalho de caridade é “Semana da Bondade Kam” Em Pitsburgo. Ele se dirigiu aos colegas jogadores ao receber o prêmio.

“Continue trabalhando, continue sendo um modelo positivo”, disse Heyward.