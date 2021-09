Premier League: o Tottenham caiu da final da Liga dos Campeões de 2019 para uma derrota nas mãos do Arsenal

Um clique de Dele Alli empurra Lucas Moura para a grande área do Ajax. Com o pé esquerdo penteado depois, o brasileiro levou toda a sua torcida ao delírio.

O hat-trick de Moura no segundo tempo acabou de completar uma das vitórias icônicas de todos os tempos da Europa – depois de perder por 0-3 com menos de meio jogo antes, seu gol aos seis minutos nos acréscimos acabara de enviar o Tottenham Hotspur à primeira liga de todos os tempos final. Campeões da Europa.

O diretor do mascote, Mauricio Pochettino, abraça sua equipe e jogadores em lágrimas. Com a aproximação do quinto aniversário de sua chegada ao Tottenham, o argentino mudou o clube da Liga Europa para a Liga dos Campeões. Dominado pela emoção, ele cai de joelhos.

Harry Kane fica de joelhos quando Bukayo Saka leva o Arsenal a uma vantagem de três gols sobre o arquirrival, com apenas meia hora de jogo.

Enquanto o técnico Nuno observa o Espírito Santo encarando o cano da terceira derrota consecutiva por 3-0 na liga de Londres, alguns torcedores dos Spurs já começam a deixar o Emirates Stadium.

O gol de consolação de Son Heung-min nas últimas fases torna o resultado um pouco menos embaraçoso, mas o Tottenham foi totalmente superado pelo início da campanha do Arsenal com três derrotas consecutivas.

Em pouco mais de dois anos, o Tottenham caiu de uma das noites mais alegres de sua história recente para o pior destino imaginável – varrido para o lado por seus maiores rivais.

O Tottenham fracassou na final da Liga dos Campeões de 2019, perdendo por 2 a 0 para o Liverpool de Jurgen Klopp em Madri, um resultado que muitos consideraram o ponto crítico da equipe.

No entanto, o dano foi feito muito antes daquela noite, com Spurs atualmente suportando o que Jack Pete Brook do Athletic descreveu esta manhã como uma “rendição … anos em preparação”.

Sem mobília

A nostalgia não é tão forte como em tempos de conflito e dificilmente passa um dia sem que os torcedores dos Spurs se lembrem da equipe que marcou 86 pontos na temporada 2016/17 – um número que os teria levado a vencer o campeonato. Cinco pontos sobre o Leicester no ano anterior.

Infelizmente para o Tottenham, o Chelsea de Antonio Conte negou ao time do norte de Londres seu primeiro título da Premier League com 93 pontos, mas havia um sentimento entre os fãs de que o clube, comandado por Pochettino, estava no caminho certo para o sucesso. Com o investimento certo, o Spurs pode finalmente cruzar os limites.

Na temporada seguinte, o Tottenham se revoltou quando o Liverpool se separou por 4 a 1. Nove dos onze jogadores que Pochettino começou naquele dia se alinharam para a final da Liga dos Campeões contra o Liverpool em Madrid, dois anos depois.

para o Liverpool? Apenas quatro.

Compreensivelmente obscurecido por aquela incrível sequência na Champions League, é fácil esquecer como os Spurs estavam mal na segunda metade da temporada 2018/19.

Depois de um excelente início, o final de fevereiro marcou o início da crise sísmica – a equipe de Pochettino venceu apenas três dos últimos 12 jogos do campeonato, marcou apenas seis gols e terminou em quarto lugar no último dia da temporada.

Eles não foram os primeiros e não serão os últimos a ter uma sequência impressionante na copa, apesar do nível abaixo da média da liga. A vitória do Chelsea na Liga dos Campeões duas vezes em 2012 e 2021 marcou o sexto e quarto lugar, respectivamente, longe do pedigree doméstico dos presumíveis campeões europeus.

No entanto, estava claro na época que o Spurs precisava urgentemente de um reinício.

Pochettino fez maravilhas para levar o Spurs de uma equipe divertida de pilotos a outra que lutou pelo título por duas temporadas consecutivas entre 2015 e 2017, mas dois anos depois ele supervisionava uma equipe envelhecida que havia encolhido ao limite. .

O esquema já foi traçado pelos eventuais conquistadores do Liverpool, que demonstraram a glória potencial que poderia advir de negócios e estratégia afiados.

Tendo estado em uma posição semelhante à do Pochettino do Tottenham há apenas alguns anos, o inteligente reinvestimento das taxas das vendas de Raheem Sterling e Philippe Coutinho para Alisson, Virgil van Dijk, Fabinho e outros transformou a equipe de Klopp em um jogador nacional e europeu. Energia.

Em contraste, o Tottenham não comprou um único jogador antes da temporada 2018/19.

“Quando você fala sobre Tottenham, todo mundo diz que você tem uma ótima casa, mas é preciso colocar os móveis”, disse Pochettino, poucos dias antes daquela famosa noite em Amsterdã.

“Se você quer uma casa bonita, provavelmente precisará de móveis melhores. Depende do seu orçamento se você vai gastar o dinheiro.

“Agora, trata-se de criar outra classe e ter uma ideia clara de como construir este novo projeto. Precisamos reconstruir. Vai ser uma dor.”

conto preventivo

E foi doloroso.

Em novembro, após um péssimo início de temporada, Pochettino foi demitido e substituído pelo ex-campeão do Chelsea, José Mourinho.

Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon e Giovanni Lo Celso chegaram, mas o Tottenham perdeu dois jogadores experientes da primeira equipe, Christian Eriksen e Kieran Trippier.

Embora uma reconstrução fosse necessária, Trippier e Eriksen estavam muito longe da colina em termos de idade, e é uma ironia cruel que ambos tenham vencido seus campeonatos em casa na Itália e na Espanha, respectivamente.

A mudança de Paulo Dybala caiu drasticamente devido a uma dolorosa complicação com os direitos de imagem, uma transferência fracassada que teria sido uma grande declaração de intenções.

Bruno Fernandes, agora um dos jogadores mais importantes do Manchester United e um dos melhores jogadores da liga, também é considerado uma grande prioridade não cumprida para os Spurs.

Resta saber se Ndombele, Sejssen e Lou Celso proporcionam ganhos de longo prazo para o Spurs, mas o estrago já está feito.

É verdade que eles podem não ter o músculo financeiro que clubes como Chelsea e Manchester – United e City costumam tocar -, mas uma série de janelas de contratação precárias fez com que o Spurs não conseguisse capitalizar o ímpeto que Pochettino construiu.

Em uma mensagem de final de temporada aos torcedores em maio, o presidente do clube, Daniel Levy, admitiu que o clube havia “perdido” a cabeça em relação a uma prioridade-chave.

Levy escreveu: “Já o disse muitas vezes e vou repetir – tudo o que fazemos é no interesse do clube a longo prazo. Sempre fui e sempre serei uma ambição para o nosso clube e os seus adeptos. “

“Como clube, estamos muito focados em entregar o campo e lidar com o impacto da pandemia, e sinto que perdemos algumas das principais prioridades e o que está realmente em nosso DNA.

“Nosso trabalho na comunidade e com o NHS é um exemplo de uma época em que fazemos tudo certo, mas não acertamos tudo. Isso nunca acontece porque não nos importamos ou respeitamos vocês, nossos fãs – nada poderia ser mais longe da verdade. “

recessão

A franqueza de Levi era louvável, e o impacto financeiro de Novo estádio no valor de 1,3 bilhão de dólares Os fatores atenuantes exacerbados pela pandemia global são certamente fatores atenuantes que valem a pena considerar, mas muito da credibilidade de Levy em sua interpretação foi prontamente prejudicada pela rodada de gerenciamento do clube poucos meses depois.

Com a demissão de Mourinho e o chefe interino Ryan Mason de volta ao seu papel no sistema acadêmico, os Spurs mantiveram conversas com Conte e Paolo Fonseca, que acabaram fracassando.

Após meses de incertezas, o clube finalmente nomeou o Espírito Santo no final de junho, dando ao treinador português, para todos os efeitos e não a sua primeira escolha, pouco mais de um mês para se preparar para a próxima campanha.

A chegada do novo técnico foi ainda mais complicada pela saga de Kane no verão, que serviu para encapsular a estagnação do Spurs.

Depois que ele teria procurado um mergulho no mar de um navio que estava afundando em um iate com destino ao Manchester City, o fracasso da movimentação na investigação do inglês foi uma figura frustrante até agora nesta expedição. Com 166 gols marcados em sua carreira, Kane ainda não marcou nesta temporada na Premier League.

Kane anunciou seus planos de permanecer no clube via Twitter, dizendo que “permanecerá no Tottenham neste verão … focado 100% em ajudar a equipe a alcançar o sucesso”.

Deixando de lado a tendência de ler a sinistra escolha de palavras “neste verão”, é difícil não se estressar com Kane. Tendo dado tanto ao clube que deu a ele uma chance em primeiro lugar, ele sem dúvida ficará tão frustrado quanto qualquer torcedor na atual situação difícil do clube.

Se o fraco desempenho de Kane continuar, não pode haver dúvida de que muitos na hierarquia do Spurs se arrependem de não terem aproveitado o atacante quando tiveram a oportunidade. Existe um universo alternativo no qual o Tottenham se propôs a reconstruir Coutinho inspirado no Liverpool usando o dinheiro de Kane, mas não é esse o cronograma.

Como diz o lema do clube – “ousar é fazer” – o Tottenham está pagando o preço por sua falta de ousadia.