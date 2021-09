Bradley Beal da Wizards diz ‘não vacinado por motivos pessoais’, mostra sobre vacinação e política da NBA

O Media Day sobre a NBA está a todo vapor e, enquanto os jogadores respondem a todas as perguntas típicas sobre no que trabalharam durante o verão e quais são suas expectativas para a próxima temporada, uma das perguntas mais importantes é se jogadores foram vacinados. Alguns gostam Memphis Grizzlies Star Point Guard Ja Morante declarou publicamente que está vacinada, enquanto outros amam Brooklyn Networks guarda Keri Irving Leva “Eu gostaria de manter isso privado,” abordagem.

Muitos jogadores optaram por uma abordagem “sem comentários” em relação à questão da vacinação, mas Wizards de Washington guardião da estrela Bradley Bell Ele não teve nenhum problema em dizer que estava “Não vacinado por motivos pessoaisO goleiro do All-Star, que teve de desistir de sua vaga no time olímpico masculino de basquete neste verão por causa de seu contrato com o COVID-19, disse que não se sente pressionado a se vacinar.

“Eu não acho que você pode pressionar ninguém a fazer coisas, ou colocar coisas em seu corpo,” Bell disse na segunda-feira.

Enquanto outros jogadores da liga fecharam todas as perguntas sobre as vacinas COVID-19, Beal Não temos vergonha de expressar sua opinião sobre o assunto.

“Eu colocaria a questão para aqueles que estão sendo vacinados, ‘Por que vocês ainda tomam COVID?'” Bill disse. “… você ainda pode pegar COVID e ainda ser vacinado junto. Então …”

Ao contrário dos jogadores da cidade de Nova York e São Francisco, Bill não precisa ser vacinado para jogar nos jogos caseiros da Wizards. A liga também não obriga os jogadores a serem vacinados, mas para aqueles que não foram vacinados, eles foram colocados em restrições mais rígidas ao longo da temporada. Os jogadores que não foram vacinados devem passar por testes diários, são obrigados a usar máscaras dentro das instalações da equipe e devem ser colocados em quarentena se mantiverem contato próximo com alguém com teste positivo para COVID-19. Embora isso não atrapalhe sua habilidade de jogar com seus companheiros de equipe na quadra, Bale estará severamente impedido de fazer coisas fora do campo.

No entanto, ele não parece muito animado em receber a vacina agora.

“[The NBA] Meio que nos forçando, de certa forma, a querer [the vaccine], ” Bill disse. “No final do dia [I’ll] Conversei com minha família. “

Não está claro quantos outros jogadores no Wizards também não foram vacinados, como Kyle Kuzma optou por não compartilhar seu status de vacinação, Enquanto Montrezel Harrell disse que recebeu a vacina na temporada passada Para manter sua família segura. A liga como um todo tem uma taxa de vacinação de 90 por cento entre os jogadores, mas Conforme relatado no sábado, que os 10 por cento dos jogadores que optam por não vacinar tornam difícil para a NBA atingir a taxa de vacinação de 100 por cento.