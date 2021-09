Aaron Judge tira o dedo mindinho após pagar aos Red Sox pela estranha sequência

O Red Sox deu a Aaron Judge uma segunda chance, e depois uma terceira.

O jogador dos Yankees infligiu danos – depois se cortou deslocando o dedo mínimo – com uma lanterna e selou o golpe Os Yankees venceram por 6-3 na noite de domingo em Fenway Park.

Tendo chegado duas vezes a centímetros de um segundo gol no oitavo inning, Judge pulverizou uma dupla corrida do ex-companheiro de equipe Adam Ottavino para transformar um atraso de 3-2 em uma vantagem de 4-3 para os Yankees.

“Eu me senti como um gato”, disse o juiz. “Eu senti como se tivesse nove vidas lá.”

Ao mergulhar na segunda base primeiro – antes de pular e atirar com o punho certeiro em direção ao esconderijo dos Yankees – o juiz enfiou o dedo mínimo esquerdo na bolsa e o tirou. Depois que o treinador finalmente conseguiu colocar o dedo em seu lugar na quadra, o juiz permaneceu no jogo.

“Ele apareceu, eu realmente não senti muito, e então quando fui verificar minhas luvas de batedura, vi que elas estavam meio fora do lugar”, disse o juiz. “Eu tentei trazê-lo de volta, ele tropeçou de novo, então eu só precisava de ajuda. Não me importo muito com ele. Eu realmente não sei o que está acontecendo com isso, mas eu realmente não preciso bater nele, então eu acho que vamos ficar bem. “

Aaron Judge desliza para a segunda base. Charles Wenselberg / New York Post

O juiz assumiu seu lugar no campo direito no final da entrada e rapidamente teve sua mão esquerda testada quando pegou uma bola voadora.

“Espero que estejamos bem”, disse o técnico Aaron Boone. “Temos que ver como serão as próximas 24 horas.”

Para sua própria entrega de embreagem dupla no topo da oitava, Judge teve alguma ajuda do Red Sox.

Aaron Judge oferece uma injeção segura durante a vitória dos Yankees no domingo. Charles Wenselberg / New York Post

Com os segundos, terceiro e um corredores, Judge saltou em uma área desleixada na lateral da primeira base. O homem da primeira base do Red Sox, Bobby Dalbeck, caminhou na ponta dos pés em direção à parede, mas parou alguns metros para evitá-la e estendeu a mão para ver a bola cair no chão, atrás de sua luva estendida.

Ottavino quase tirou Dalbeck do gancho quando pareceu acertar o juiz do lado errado. Mas o receptor Cristian Vazquez, aparentemente marcando o terceiro golpe com sua luva, deixou a bola cair em sua mão.

O árbitro principal da mesa, Joe West, decidiu que ela caiu no terceiro golpe no lado errado, dando nova vida ao juiz. O Red Sox não desafiou a chamada, porque não pode ser revisado, e momentos depois, Judge chegou com uma velocidade de 118,4 mph para dirigir em ambas as corridas.

“Você não pode dar a esse cara muitas chances extras”, disse Giancarlo Stanton.