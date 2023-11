Preços da gasolina e do gasóleo vão descer

Segundo a Executive Digest, “a evolução dos preços em euros indica uma descida do preço da gasolina 95. O gasóleo vai cair até um por cento por litro”.

Dados da Direção Geral de Energia e Geografia (DGEG) O preço médio do litro da gasolina em Portugal é atualmente de 1.766 euros e o do gasóleo é de 1.699 euros. O gráfico abaixo mostra as últimas alterações nos preços – desde setembro – confirmando uma queda generalizada nos preços dos combustíveis.

No entanto, os preços nos postos de abastecimento podem variar, uma vez que os preços da rede têm em conta a concorrência, a oferta e a procura em cada mercado e o nível de custos fixos em cada posto. Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geociências (DGEG), a gasolina aumentou 95 cêntimos desde o início de julho, enquanto o gasóleo cresceu 10 cêntimos, o que aumentou 20,3 cêntimos no mesmo período. Foi adicionada uma eliminação progressiva do imposto sobre o carbono proposto pelo governo, representando um aumento adicional de 2 cêntimos.

Isto significa que custa mais 13,38 euros encher um depósito de gasóleo de 60 litros do que no início de julho. Para encher o depósito de gasolina a conta ronda os 6 euros a mais.

Portugal tem a 10ª gasolina 95 mais cara da Europa

O último boletim de combustíveis da Comissão Europeia mostra que Portugal tem a 10.ª gasolina 95 mais cara da Europa, cerca de 1,3 cêntimos acima da média europeia e 11,6 cêntimos mais cara que Espanha. Diesel ocupa o 15º lugar no ranking europeu.

Neste sentido, a Holanda tem a gasolina 95 mais cara do Velho Continente: 2.009 euros. É o único país com valores acima da proibição dos 2 euros por litro. Suécia ‘regras’ no gasóleo: 2.076 euros, Finlândia, 2.015 euros.