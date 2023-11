Portugal: O tempo de espera no aeroporto de Faro atingiu o mínimo histórico após a dissolução do SEF

Os passageiros do aeroporto de Faro esperam agora em média os minutos mais curtos no controlo de passaportes, na sequência do encerramento do SEF, a autoridade fronteiriça de Portugal que supervisiona o controlo de fronteiras nos aeroportos.

A partir de 29 de outubro, as forças policiais serão responsáveis ​​por realizar controlos de passaportes em todos os pontos de entrada e saída de Portugal, informou o SchengenVisaInfo.com.

Os passageiros que chegam ao aeroporto já não relatam com frequência o caos no aeroporto, especialmente quando alguns passageiros adoeceram devido aos longos tempos de espera, em comparação com medidas anteriores.

Os passageiros responderam amplamente positivamente ao facto de o SEF já não controlar as verificações de passaportes e, no primeiro dia em que a polícia assumiu as funções de controlo fronteiriço, 79 voos e 13.128 passageiros foram examinados nos aeroportos portugueses à noite.

O tempo médio de espera é de dez minutos, o menor tempo desde que o Aeroporto de Faro iniciou a sua operação.

Essa mudança fez com que o país se adaptasse à demanda internacional. Porque temos mais recursos humanos no controlo, monitorização e controlo, com mais segurança do que tínhamos antes. Todos os conhecimentos, experiências e informações são agora partilhados e trabalhados em conjunto no âmbito da Agência de Segurança Interna (SSI) e da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro

Há mais boas notícias porque o aeroporto anunciou o primeiro voo direto entre as Ilhas Faroé e os EUA, que se está a tornar um mercado importante para o Algarve.

Segundo Carneiro, serão destacados mais agentes policiais para o cumprimento das suas funções – no ano passado foram admitidos nas polícias da PSP e da GNR cerca de 2.500 novos agentes, o que mostra a seriedade com que os agentes lidam com os viajantes e as suas solicitações.

Outros 1.500 serão empossados, disse o ministro, acrescentando que 580 novos polícias concluíram recentemente a sua formação e outros 500 irão aderir à formação em Novembro.

Por outro lado, os passageiros tiveram o tempo médio de espera mais elevado no aeroporto de Lisboa – 30 minutos, mas isso foi um terço inferior ao tempo médio de espera entre as 00h00 e as 10h00.

Carneiro destacou que as forças de segurança dos aeroportos portugueses estão totalmente operacionais e cooperando para prestar o seu melhor serviço.

Agora que o SEF já não executa tarefas relacionadas com a segurança das fronteiras, a criação de uma nova Agência para a Integração, Migração e Asilo (AIMA) deixará também de realizar tarefas relacionadas com a emissão de documentos de estrangeiros. A AIMA, que tem estado a tratar cerca de 300 mil processos judiciais de migrantes pendentes no SEF, assumirá também as funções de Alto Comissariado para as Migrações.