EUA se preparam para aumentar número de viajantes internacionais imunizados

WASHINGTON (Reuters) – Os Estados Unidos esperam uma enxurrada de visitantes internacionais cruzando suas fronteiras por via aérea e terrestre na segunda-feira, depois que as restrições de viagem da maioria da população mundial foram suspensas pela primeira vez no início de 2020 para conter a disseminação do coronavírus. 19

United Airlines espera um aumento de 50% no total Passageiros internacionais de chegada Segunda-feira em comparação com a segunda-feira passada, quando ele tinha cerca de 20.000.

e Delta Airlines (de N) O CEO Ed Bastian alertou que os viajantes devem estar preparados para longas primeiras filas.

“Vai ser um pouco desleixado no começo. Posso te assegurar, Haverá linhas Infelizmente, Bastian disse, acrescentando: ‘Vamos resolver isso.

A Delta disse nas seis semanas desde que a reabertura dos EUA foi anunciada que teve um aumento de 450% nas reservas de pontos de venda internacionais em comparação com as seis semanas anteriores ao anúncio.

“Como prevemos uma maior demanda quando os Estados Unidos suspenderem as atuais restrições às viagens aéreas e terrestres na segunda-feira, estamos tomando medidas críticas para nos preparar, fornecendo recursos adicionais”, disse o porta-voz da Casa Branca Kevin Munoz no Twitter.

O governo Biden fez várias ligações com as companhias aéreas dos EUA para se preparar para um fluxo de mais viajantes que começarão a chegar aos aeroportos dos EUA e alertou os viajantes que cruzam do Canadá e do México por terra ou balsas para se prepararem para tempos de espera mais longos a partir de segunda-feira.

NS Bhavna PatelUm vôo de Londres a Nova York a levará na segunda-feira para ver seu primeiro neto depois de mais de um ano vendo-o crescer via FaceTime.

Viajantes usando máscaras protetoras para evitar a propagação da doença coronavírus (COVID-19) recuperam suas bagagens no Aeroporto de Denver, Colorado, EUA, 24 de novembro de 2020. REUTERS / Kevin Mohat / Foto de arquivo

As regras proibiam a maioria dos cidadãos não americanos que estiveram em 33 países nos 14 dias anteriores – os 26 países Schengen na Europa sem controles de fronteira, China, Índia, África do Sul, Irã, Brasil, Grã-Bretanha e Irlanda.

O grupo de comércio US Travel disse que os estados representaram 53% de todos os visitantes estrangeiros aos Estados Unidos em 2019 e que as comunidades fronteiriças foram duramente atingidas pela perda de turistas que cruzaram o México e o Canadá. O grupo estima que o declínio nas visitas internacionais “levou a uma perda de quase US $ 300 bilhões em receitas de exportação” desde março de 2020.

As companhias aéreas dos EUA estão aumentando os voos para a Europa e outros destinos afetados pelas restrições. As companhias aéreas estão planejando eventos para segunda-feira, onde executivos se reunirão com alguns dos primeiros voos.

A secretária de comércio, Gina Raimondo, e o presidente da United Airlines, Bret Hart, realizaram um evento no Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago na segunda-feira para comemorar a reabertura.

Autoridades dos EUA planejam ter um bate-papo ao vivo no Instagram Em 9 de novembro Para ajudar a responder a perguntas.

Muitos voos internacionais devem operar quase lotados ou lotados na segunda-feira, com o número de passageiros aumentando nas semanas seguintes.

As companhias aéreas verificarão os documentos de vacinação para viajantes internacionais, como fazem atualmente para os resultados do teste COVID-19. Nas travessias de fronteiras terrestres, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos perguntará se os viajantes foram vacinados e verificará prontamente alguns documentos.

Crianças menores de 18 anos estão isentas dos novos requisitos de vacinação. Os viajantes não turistas de cerca de 50 países com taxas de vacinação em todo o país de menos de 10% também serão elegíveis para a isenção.

Também na segunda-feira, novas regras de rastreamento de contatos entrarão em vigor, exigindo que as companhias aéreas coletem informações de viajantes internacionais, se necessário, para “fazer o acompanhamento dos viajantes que foram expostos a variantes do COVID-19 ou outros patógenos”.

Relatórios David Shepardson

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.