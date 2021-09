Potências mundiais, o Irã não se reunirá na Assembleia Geral das Nações Unidas

O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse a repórteres na segunda-feira que os ministros da Grã-Bretanha, China, França, Alemanha e Rússia não se encontrarão com o Irã nas Nações Unidas nesta semana para discutir um retorno às negociações do acordo nuclear.

Os diplomatas haviam inicialmente planejado realizar uma reunião ministerial das partes em Acordo nuclear de 2015 Na quarta-feira, à margem da reunião anual de líderes mundiais das Nações Unidas.

“Acontece alguns anos, outros não. Não está na ordem do dia”, disse Borrell, que atua como coordenador do acordo nuclear – conhecido como Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

cnxps.cmd.push (function () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;} else if (window.location.pathname.indexOf (“/ israel-news /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Nenhum”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘widgetname’, ‘0011r00001lcD1i_12258’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (script);} else if (window.location.pathname.indexOf (“/ health-and-wellness /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Nenhum”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘widgetname’, ‘0011r00001lcD1i_12246’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (script);}

“Mas o importante não é esta reunião ministerial, mas o desejo de todas as partes de retomar as negociações em Viena”, disse ele, acrescentando que se encontraria com seu novo homólogo iraniano, Hossein Amirabad Lahian, na terça-feira.

As potências mundiais realizaram seis rodadas de negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã em Viena para tentar descobrir como os dois lados podem voltar a cumprir o acordo nuclear abandonado pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump em 2018.

Trump impôs duras sanções ao Irã, que então começou a violar as restrições ao seu programa nuclear. Teerã disse que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos.

As negociações de Viena foram adiadas em junho, depois que ele se tornou agressivo Ibrahim Raisi Ele foi eleito presidente do Irã e assumiu o cargo em agosto. Borrell disse que pressionaria Amirbad Allahian na terça-feira para retomar as negociações o mais rápido possível.

Ibrahim Raisi fala durante uma reunião eleitoral na Mesquita Al-Musalla em Teerã, Irã, 16 de maio de 2017. Foto tirada em 16 de maio de 2017 (Crédito: REUTERS)

“Depois das eleições, a nova presidência solicitou um adiamento para ter uma avaliação completa das negociações e um melhor entendimento de tudo relacionado a este arquivo tão delicado”, disse Borrell. O verão já passou e esperamos que as negociações sejam retomadas em breve em Viena. “

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, disse na segunda-feira que as negociações deveriam ser retomadas, indicando que haveria uma reunião ministerial das partes do acordo nuclear.

“Precisamos aproveitar esta semana para retomar essas negociações. O Irã deve aceitar o retorno o mais rápido possível, nomeando seus representantes para as negociações”, disse ele.

A missão do Irã nas Nações Unidas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.