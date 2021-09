Vulcão La Palma: fluxo de lava leva a mais evacuações

O prefeito de El Paso, Sergio Rodriguez, disse à TVE estatal que as pessoas foram evacuadas do bairro de Tacande Alto na noite de segunda-feira e na madrugada de terça-feira depois que um novo fluxo de lava começou a jorrar de outra fissura na encosta do vulcão Cumber Viejo.

“A lava em seu caminho para o mar estava um pouco agitada e desviada”, disse Rodriguez.

A TVE disse que cerca de 6.000 das 80.000 pessoas que vivem na ilha foram forçadas a deixar suas casas para escapar da erupção vulcânica.

O vulcão começou a entrar em erupção no domingo depois que La Palma, a ilha mais a noroeste do arquipélago das Canárias, foi atingida por milhares de terremotos nos dias anteriores. Ele lançou lava centenas de metros no ar, engoliu florestas e enviou rocha derretida em direção ao oceano sobre uma área escassamente povoada de La Palma.

Nenhuma morte ou ferimento foi relatado, mas imagens de drones capturaram duas línguas de lava negra cortando uma área devastadora pela paisagem enquanto avançavam pelo lado oeste do vulcão em direção ao mar. Especialistas dizem que se a lava atingir o mar, pode levar a novas erupções e nuvens de gases tóxicos. O Presidente do Conselho, Mariano Hernandez, disse à Rádio Cadena Ser que as autoridades marítimas estão mantendo as duas milhas náuticas ao largo da área fechadas como medida de precaução “para evitar que os observadores nos barcos e os gases atinjam as pessoas”. Hernandez disse que pediu às pessoas atraídas pelo fenômeno que se abstenham de se aproximar para evitar o colapso de uma estrada que impediu parcialmente a evacuação na segunda-feira. Esperava-se que o fluxo de lava atingisse a costa na noite de segunda-feira, mas sua velocidade diminuiu nas últimas horas. READ O primeiro-ministro australiano sugere o final de “Covid Zero” Uma testemunha da Reuters observou o fluxo de rocha derretida engolir lentamente uma casa no vilarejo de Los Campetos, incendiando o interior e disparando pelas janelas para o telhado. Na manhã de terça-feira, a lava cobriu 103 hectares e destruiu 166 casas, de acordo com dados do Serviço de Gerenciamento de Emergências Copernicus da União Europeia. As autoridades de emergência disseram que os residentes não devem temer por sua segurança se seguirem as recomendações.

