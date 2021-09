Nova Zelândia facilita bloqueio da Covid em Auckland

Outros países da região Ásia-Pacífico começaram a reabrir Apesar do elevado número de novos casos, embora reconheça que as estratégias destinadas a eliminar o vírus podem ser insustentáveis. As autoridades australianas disseram que o país começará a reabrir assim que 70% da população elegível for vacinada. Cingapura relaxou as regras de quarentena para alguns viajantes. No Vietnã, as empresas estão reabrindo, embora os casos permaneçam altos.

A Sra. Ardern insistiu que a mudança nas regras para Auckland deve ser vista como uma medida cautelosa. Em toda a Nova Zelândia, as restrições a reuniões internas, incluindo restaurantes e bares, serão atenuadas, permitindo que 100 pessoas se reúnam. As novas restrições permanecerão em vigor por pelo menos duas semanas e serão reavaliadas no dia 4 de outubro.

Em qualquer parte do mundo: