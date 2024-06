Portugal traz experiência conquistadora de títulos para enfrentar a estreante Eslovênia nas oitavas de final

FRANKFURT, Alemanha – Portugal enfrenta a Eslovênia na segunda-feira nas oitavas de final do Campeonato Europeu. A partida começa às 21h, horário local (19h GMT), no Waldstadion, em Frankfurt. O vencedor enfrentará Bélgica ou França nas quartas-de-final na sexta-feira. Aqui está o que você deve saber sobre o concurso:

Combine os fatos

– Portugal começa a fase de grupos com vitórias sobre a República Checa e a Turquia, depois descansa alguns titulares no terceiro jogo e perde por 2-0. Você sabia? Portugal deu início ao Euro 2008 após 16 anos. Mais tarde, Portugal nunca mais recuperou o ímpeto e foi eliminado na primeira fase a eliminar – para a Alemanha, que seguiria para a fase final. A Eslovénia é uma experiência diferente.

– A Eslovénia disputará o seu primeiro jogo a eliminar num grande torneio em 32 anos como nação independente do futebol. A Eslovênia voltou para casa após a fase de grupos da Euro 2000 e 2002 e das Copas do Mundo de 2010, embora apenas os dois primeiros colocados desses torneios tenham progredido.

— A Eslovênia começou a Euro 2024 da mesma forma que o eventual campeão Portugal fez em 2016: três empates consecutivos, nenhuma vitória no grupo para avançar para os melhores terceiros colocados.

– Portugal já tem mais vitórias em 90 minutos neste torneio (2) do que na campanha pela conquista do título de 2016 (1).

– Frankfurt recebe o seu quinto e último jogo e não é uma cidade onde os favoritos prosperam. Até agora, a Bélgica perdeu para a Eslováquia, a Inglaterra jogou mal no empate contra a Dinamarca e a Alemanha teve de se contentar com o empate nos acréscimos contra a Suíça.

Os jogadores da Eslovênia comemoram após a partida do Grupo C entre Inglaterra e Eslovênia no torneio de futebol Euro 2024 em Colônia, Alemanha, terça-feira, 25 de junho de 2024. Crédito: AP/Andreea Alexandru

Mensagem de grupo

– Na Copa do Mundo de 2022, Cristiano Ronaldo foi substituído na partida das oitavas de final, na vitória de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça. Ele foi substituído por Gonzalo Ramos, que fez três gols. Era então o técnico Fernando Santos. Ronaldo está em boa forma com o atual técnico Roberto Martinez e Ramos até agora recebeu apenas 24 minutos de jogo no banco.

– Josip Ilicic ainda não foi titular pela Eslovênia, mas o retorno do jogador de 36 anos à seleção nacional é uma história positiva. A vida do ex-jogador do Atlanta foi prejudicada pela depressão que experimentou durante a pandemia de COVID-19. Ilicic entrou como reserva no empate em 0 a 0 com a Inglaterra, na terça-feira.

Por números

Os jogadores da Eslovênia comemoram após a partida do Grupo C entre Inglaterra e Eslovênia no torneio de futebol Euro 2024 em Colônia, Alemanha, terça-feira, 25 de junho de 2024. Eslovênia se classificou para as oitavas de final. Crédito: AP/Thanasis Stavrakis

– Este é o segundo pior descompasso no Ranking Mundial da FIFA nas oitavas de final. São 51 posições no ranking entre o 6.º Portugal e o 57.º Eslovénia, mas 66 entre o 8.º Espanha e o 74.º Geórgia.

– 2-0. A Eslovénia venceu Portugal num amigável em Liubliana, em Março.

– A Eslovénia perdeu apenas uma vez em 15 jogos no ano passado, perdendo por 2-1 na Dinamarca em Novembro passado, nas eliminatórias.

– Apenas a Alemanha marcou mais tentativas que Portugal na fase de grupos com 54. Apenas a Escócia teve menos que os 25 da Eslovénia. O craque da Eslovênia, Benjamin Szesko, ainda não marcou nessas cinco tentativas.

– O defesa português Pepe continua o seu recorde no torneio como o jogador mais velho. Ele completará 41 anos e 126 dias na segunda-feira.

– Cristiano Ronaldo, que completou 39 anos em fevereiro, se tornará o jogador mais velho a marcar o primeiro gol na Euro 2024. Luka Modric, 38 e 289, marcou contra a Itália na segunda-feira. em dias.

O que estão dizendo?

– “Ele vai se sair muito bem nesta fase de mata-mata da competição e acredito – ou tenho certeza – que nos dará muita alegria.” – Pepe elogia Ronaldo

– “Há dois anos jogamos contra a Sérvia e perdemos por 4 a 1 em Belgrado. Foi um ponto de virada e desde então só crescemos como equipe. – Meio-campista esloveno Adam Knesta Serin