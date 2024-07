Como os aluguéis cresceram no ano passado?

O arrendamento de casas em Portugal está a tornar-se cada vez mais caro. Esta realidade é particularmente visível nos 24 municípios mais populosos do país, onde a disparidade entre a elevada procura e a escassez da oferta é acentuada.

Dados do Escritório de Estatísticas Nacionais (IN) revela que as rendas habitacionais em todos estes concelhos continuaram a aumentar entre o início de 2024 e o mesmo período do ano passado. Mostram também que o número de novos arrendamentos diminuiu em 13 territórios durante este período.

“No primeiro trimestre de 2024, registou-se um aumento homólogo do rendimento médio em 24 concelhos com mais de 100 mil habitantes, com destaque, com crescimento igual ou superior a 15%, em Guimarães (19,5%), Vila Nova de Famalicão (18,3%), Coimbra (15,2%) e Braga (15,0%)”, o boletim do INE publicado esta quinta-feira, 27 de junho, traz dados provisórios relativos ao início de 2024. No entanto, houve um pequeno aumento nas rendas habitacionais . Lisboa e Porto (3,4%).

Aluguel de casa alto

Estes são os cinco municípios das 24 cidades mais populosas do país com os aluguéis habitacionais mais altos no início de 2024:

Lisboa apresentava o rendimento médio mais elevado (15,25 euros/m2), embora a variação homóloga (4,9%) tenha sido inferior à taxa nacional (10,5%);

Cascais é o segundo concelho com renda mais elevada (14,47 euros/m2), um aumento de 10,9% num ano;

Oeiras ocupa o terceiro lugar com uma renda média de 13,35 euros/m2, resultando num aumento anual de 12,7%;

O Porto é o quarto município com renda mais elevada (12,13 euros/m2). O valor cresceu 7,2% entre o início de 2024 e o mesmo período do ano anterior;

O quinto município com maior rendimento é Almada com 11,41 euros/m2, valor apurado após um aumento homólogo de 14,4%.

Segundo o INE, as rendas habitacionais mais acessíveis neste grupo de 24 municípios mais populosos encontram-se em Santa Maria da Feira (5,23 euros/m2), Barcelós (5,26 euros/m2) e Vila Nova de Famalicó (5,31 euros/m2). . Informação.

De referir ainda que no início de 2024, “oito dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes apresentavam taxas de variação homóloga do número de novos contratos superiores à taxa nacional (0,9%). de Xira (20,6%) destaca-se com a melhor variação”. Mas o número de novos contratos de arrendamento diminuiu em 13 municípios, com destaque para Funchal (-11,5%), Oiras (-11,4%), Seixal (-10,9%), Guimarães ( -10,6%) e Sintra (-10,0%).