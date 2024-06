Será que Portugal conseguirá reverter a sequência sem golos de Ronaldo no Euro 2024? Veja por que é improvável

DORTMUND, Alemanha (AP) – Cristiano Ronaldo tem sido um destaque no Campeonato Europeu, mas não da maneira que gostaria. A estrela portuguesa teve de lidar com uma série de pessoas que procuravam selfies em campo durante os jogos e treinos. A caminho do vestiário após uma partida, um super torcedor pulou da arquibancada e viu Ronaldo assustado. Ele ficou bravo com um árbitro, jogou uma garrafa de água e retaliou com raiva no banco de reservas. Ele marcou mais chutes do que qualquer outro jogador na Euro 2024. O que Ronaldo não faz é marcar gols. Não esperem que ele seja abandonado por Portugal como foi na Copa do Mundo de 2022.

