Portugal prorroga por mais 6 meses a validade das autorizações de proteção temporária emitidas aos ucranianos

As autoridades portuguesas decidiram recentemente prorrogar a validade das autorizações de proteção temporária para pessoas que imigram da Ucrânia e vivem em Portugal até março de 2024.

Em março deste ano, Portugal anunciou também a prorrogação da proteção temporária dos refugiados ucranianos por seis meses.

Com base em dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, desde o início do conflito até 6 de abril, Portugal concedeu proteção temporária a um total de 56.990 pessoas, segundo SchengenVisaInfo.com.

Entretanto, em Março, a Comissão Europeia revelou que Portugal concedeu protecção temporária a 58.414 pessoas deslocadas da Ucrânia, incluindo 34.099 mulheres e 24.315 homens.

Estes dados mostram que 25 por cento de todos os refugiados ucranianos que recebem protecção temporária em Portugal incluem menores.

Por localização, os municípios que oferecem proteção mais temporária aos refugiados ucranianos incluem:

Lisboa (12.461)

Cascais (3.714)

Porto (2.995)

Sindra (1.970)

Albufeira (1.448)

Em julho de 2023, o Serviço de Imigração e Fronteiras (SEF) português reportou uma diminuição no número de refugiados ucranianos nos últimos dois meses, com mais de 4.000 pessoas já a partir.

Segundo dados do SEF, quase 2.000 ucranianos solicitaram o cancelamento dos seus pedidos de proteção temporária. Naquela época, havia 58.191 autorizações de proteção temporária pendentes. Outros dados do SEF apontaram para uma diminuição de 1.663 autorizações, elevando o número atual de autorizações de proteção temporária para 56.528.

Anteriormente, a Comissão da UE apresentou uma proposta para estender a proteção temporária concedida aos refugiados ucranianos. A prorrogação abrangerá o período de 4 de março de 2024 a 3 de março de 2025, disse a mesma autoridade, para garantir a sua proteção e prestar assistência a mais de quatro milhões de beneficiários de proteção em toda a UE.

Os últimos números do Eurostat, o Gabinete Europeu de Estatísticas, mostram que, até Agosto deste ano, quase 4,2 milhões de cidadãos não pertencentes à UE que fugiram da Ucrânia por causa da guerra receberam protecção temporária nos Estados-Membros da UE.

A Alemanha ficou com a maior parte dos países da UE que fornecem protecção temporária aos refugiados ucranianos, com 1.175.695 indivíduos, representando 28 por cento do total.

A Polónia emitiu o segundo maior número de licenças para ucranianos, apoiando 960.550 beneficiários, 23 por cento do total. Entretanto, a Chéquia prestou assistência a 365 085 pessoas, o que representa nove por cento do valor total.