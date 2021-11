Portugal proibiu os empregadores de comunicarem com os empregados fora do horário de trabalho

Portugal promulgou novas leis trabalhistas que proíbem os empregadores de contatar funcionários fora do horário de trabalho.

Novas leis trabalhistas foram aprovadas pelo parlamento português no início deste mês e foram introduzidas após um aumento no número de pessoas trabalhando em casa em meio à epidemia do vírus corona.

UMA Documento Ao propor novas leis trabalhistas a serem lançadas no final de outubro, ele explicou que os trabalhadores deveriam ter direito a pelo menos 11 horas de “descanso noturno” contínuo, período durante o qual não deveriam ser interrompidos, exceto em emergências.

As regras também exigem que os empregadores contribuam para os custos de trabalho da casa de seus funcionários, como Internet e eletricidade.

Além disso, os empregadores se reúnem pessoalmente com os funcionários a cada dois meses.

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, numa recente cimeira da Web em Lisboa, descreveu as telecomunicações como uma “virada do jogo” que dá aos trabalhadores o poder de decidir onde e de quem trabalhar. “

Os empregadores que não cumprirem as novas regras podem ser multados, mas a lei não se aplica a empresas com menos de 10 empregados.

No entanto, nem todas as regras propostas foram aprovadas pelos legisladores. Por exemplo, o parlamento português não aprovou uma resolução concedendo aos trabalhadores o “direito de se desligar” e não desligou os seus equipamentos de trabalho no final do dia.

Vem depois de uma maioria de legisladores no Parlamento Europeu Votou a favor de propor o “direito de separar” Lei a ser aplicada em todo o quarteirão.

Esta lei já existe Introduzido em algumas formas em países como França e Espanha. A lei do “direito de desconectar” também é exigida no Reino Unido

Os dados mostram que havia pessoas Trabalhe horas extras em casa Durante infecções por vírus corona.