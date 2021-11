Principalmente fim de semana seco – Portugal News

Lisboa

A capital terá nuvens contínuas ao longo do fim de semana, com temperaturas girando em torno de 18 graus Celsius e baixas girando em torno de 11 graus Celsius. Espera-se que a chuva aumente a partir de segunda-feira, com as temperaturas caindo para 15 graus e uma temperatura mínima de 10 graus na terça.

Norte

Os fins de semana secos podem chegar a um máximo de 20 graus Celsius por dia, embora as noites possam chegar a 3 graus Celsius. A chuva é esperada a partir de segunda-feira, com temperaturas caindo para um máximo de 15 graus durante o dia e 2 graus à noite.

Centro

A previsão é de sol e nuvens intermediárias quando a temperatura máxima é de 15 graus ao dia nos finais de semana e de 11 graus à noite. A chuva é esperada às segundas e terças-feiras, com temperaturas caindo para um máximo de 11 graus por dia e uma temperatura mínima de 8 graus à noite.

Sul

A previsão é de chuva no sábado, com temperaturas atingindo no máximo 18 graus. No domingo, a nuvem estará clara em um máximo de 19 graus e um mínimo de 11 graus. É provável que chova durante a semana e a temperatura caia para um máximo de 17 graus e um mínimo de 7 graus.

Madeira

A luz fraca do sol está prevista quando a temperatura estiver em 23 graus no sábado. As nuvens voltarão com chuva forte no domingo, mas a temperatura máxima será de 23 graus. O resto da semana deve ser úmido com sol constante.

Açores

O melhor tempo está previsto para sábado, quando o sol é esperado entre chuva e temperaturas que chegam a 21 graus. A previsão é de forte neblina e chuva a partir de domingo, que durará toda a semana.