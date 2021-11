The Ivans Hotel dá um toque português ao maximalismo em Lisboa

Foto: Francisco Noguevara Foto: Francisco Noguevara Foto: Francisco Noguevara Foto: Francisco Noguevara Foto: Francisco Noguevara Foto: Francisco Noguevara Foto: Francisco Noguevara Foto: Francisco Noguevara Foto: Francisco Noguevara Foto: Francisco Noguevara Foto: Francisco Noguevara

Cores quentes do Mediterrâneo, formas ousadas e texturas luxuosas definem o cenário na Nova África. Lisboa Hotel, The Evans.

No bairro central do Chiado na cidade, são 87 quartos Hotel boutique Esta é a mais recente adição à coleção de autógrafos do Marriott e renova o histórico Edifício Radio Renaissance Broadcasting. Tem o nome de Roberto Evans e Hermenegildo Capello – exploradores do século 19 que deram seus nomes aos primeiros europeus a cruzar a África Central e às ruas que se cruzam.

Designer Christina Matos Debruçou-se sobre a história do local ao projetar os quartos, desenhando materiais e paletas de cores do período. Matos não tem medo de padrões ousados ​​na escolha de papéis de parede tropicais adornados com animais africanos e folhagens perenes.

Arquiteto catalão Lázaro Rosa-Violino Projetado por The Ivan’s Rich and Maximum Public Spaces, repleto de florestas e ambientes aconchegantes; Poltronas de veludo no saguão, rattan e mármore no bar e ladrilhos xadrez preto e branco nas pernas. Rocco é uma reminiscência de uma Áustria italiana tradicional, com seus telhados e paredes de madeira laranja, luzes de cogumelo e vidros verdes.

Enquanto isso, o grudo bar homenageia a aventura culinária com paredes repletas de porcelanas, pinturas, esboços e gráficos. Cabines de flores e bancos macios de veludo laranja completam o visual.

Os quartos do hotel custam a partir de 240 €, com até 10 quartos grandes em oferta, cada um com vista para o rio ou para a cidade.

Rua Capelo N. 5 Lisboa, 1200-224 Portugal