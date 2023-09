Portugal Golden Visa – Ainda posso solicitar a tempo?

O programa Golden Visa de Portugal tem sido um farol para investidores que procuram uma porta de entrada para a Europa. No entanto, as mudanças recentes deixaram muitos se perguntando se ainda podem aproveitar esta oportunidade de ouro. A resposta é sim, você pode descobrir como!

Junte-se a nós para um webinar ao vivo exclusivo organizado pela Holborn Assets em associação com SchengenVisaInfo.com, apresentando o sócio sênior da Holborn Assets, Jason Swann, o principal especialista de Portugal em investimentos no programa Golden Visa.

Neste artigo, daremos uma visão geral do que você pode esperar nesta sessão.

Uma Breve Visão Geral do Programa Golden Visa de Portugal

O programa Golden Visa de Portugal é a escolha dos investidores globais devido aos seus benefícios atraentes, incluindo um caminho para a residência portuguesa e eventual cidadania através do investimento no país. O projeto tradicionalmente exige um investimento mínimo de 350.000€ em imóveis. No entanto, os desenvolvimentos recentes levantaram questões e preocupações entre os potenciais candidatos.

Uma jogada inesperada e revolucionária do presidente

Em julho deste ano, o Parlamento português aprovou a versão final da Lei do Golden Visa, que inclui medidas para fazer face à crise imobiliária do país.

No entanto, em 21 de agosto, o Presidente vetou o pacote “Mais Habitação”, que procurava aumentar o requisito mínimo de investimento em determinadas regiões para 500 mil euros.

Embora esta medida inesperada do Presidente signifique que o Parlamento terá de reafirmar a proposta, a notícia tem causado interesse e confusão entre os interessados ​​no projecto. Por esta razão, SchengenVisaInfo.com está a organizar este webinar para explicar aos potenciais investidores o que significa esta mudança e como podem qualificar-se para o programa Golden Visa.

Jason Swann responderá a todas as suas perguntas

Com anos de experiência e profundo conhecimento do programa, Jason Swann é um recurso para quem procura clareza e orientação para navegar no cenário em mudança do Golden Visa.

Swann responderá a todas as suas perguntas, desde o que acontece se você iniciou o processo legal e optou por investir, até o que esperar se ainda não iniciou o processo.

O que esperar do webinar

Ultimas atualizações: Jason Swann mantém você atualizado sobre os últimos desenvolvimentos relacionados ao programa Golden Visa de Portugal. Descubra o que a rejeição do Presidente às últimas mudanças significa para os investidores do Golden Visa e como isso os beneficia. Opções de Investimento: Encontre opções de investimento que o possam qualificar para um Golden Visa, ainda antes de atingir o requisito mínimo de investimento fixado em 280.000€. Visão especializada: Obtenha informações valiosas de Jason Swann sobre como fazer as escolhas de investimento mais estratégicas para o seu pedido de Golden Visa. Sessão de perguntas e respostas: Obtenha todas as suas perguntas respondidas pelo próprio Jason durante uma sessão de perguntas e respostas ao vivo.

Não perca esta oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre o programa Golden Visa e saber como se pode qualificar para um investimento mínimo de 280.000€. Reserve o seu lugar neste webinar exclusivo organizado pela Holborn Assets em associação com SchengenVisaInfo.com e comece a sua jornada rumo à residência e cidadania portuguesa.

