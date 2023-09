Experimente a poncha na Madeira, Portugal

Ao largo da costa do noroeste de África – formando a ponta de um triângulo entre Lisboa e Casablanca, Marrocos – existe uma cadeia idílica de quatro ilhas portuguesas conhecidas colectivamente como Madeira. O arquipélago abriga a antiga floresta Laurisilva, piscinas naturais formadas por lava vulcânica, a passarela mais alta da Europa e, Bonja.

A Poncha – um refrescante cocktail de rum espumoso adoçado com citrinos azedos e açúcar ou mel – é um alimento básico da Madeira e um ritual para os visitantes.

Localmente, diz a lenda que esta bebida é uma cura para tudo. “Pode curar qualquer coisa, desde um resfriado até um coração partido”, disse ao TripSavvy o madeirense Craza Lopes, que é guia turístico há 35 anos. (Sem falar que é quase um antídoto para quem precisa de um estímulo depois de um dia de passeio pela ilha.)

Seja qual for o seu problema, a Boncha é onipresente nas ilhas, aclamada como uma especialidade “só na Madeira” a ser celebrada. “Para os madeirenses, a poncha é mais do que uma bebida – é uma cultura”, afirma Rosie Paynton, que trabalha no Madeira Promotion Bureau. “No passado, servia como incentivo para as pessoas passarem os longos dias a trabalhar no campo ou no mar, mas hoje em dia as pessoas têm de se unir para dar continuidade à tradição”.

Roberto Moyola/ChisaWorld/Getty Images



Como muitas bebidas excelentes, a poncha é aparentemente simples. Foi originalmente elaborado para os marinheiros que iam e vinham da ilha, combinando rum local e frutas cítricas ricas em nutrientes. “A origem remonta à época dos descobrimentos portugueses, quando os navegadores conservavam limões e açúcar na cachaça para evitar o escorbuto e mantê-los aquecidos nas viagens”, diz Lopes. (O rum e os citrinos estão ligados em todo o Caribe por razões que se acredita afastarem a malária.)

A versão mais comum que os visitantes verão é a tradicional poncha do pescador, que inclui rum agricole não diluído, suco de limão e açúcar. A mágica é esta: depois de misturar as raspas de limão e o açúcar, adicione a mistura ao suco espremido na hora, misture e coe para uma jarra e sirva com espuma. Carlinho.

A próxima variedade mais popular é a poncha regional, que substitui o açúcar pelo mel e acrescenta suco de laranja fresco com suco de limão. Outros sabores como maracujá e tangerina surgiram, assim como frituras como menta ou tamarillo.

Todos na Madeira têm opiniões fortes sobre o assunto. “Existem apenas dois Real ponchas”, diz Pedro Albuquerque, guia Pessoas corajosas, uma agência de viagens. “Regional, isso é real, e os pescadores. Por serem pobres, tinham os mesmos ingredientes, mas trocaram o mel por açúcar, que era mais barato. são reais.”

Adrius Venclova/Getty Images



Como qualquer madeirense que discute boncha, Albuquerque tem uma palavra de cautela para quem pretende experimentar o produto local. “Eles são muito fortes, mas você não sente por causa do suco”, diz ele. A poncha costuma ser misturada com rum e suco na proporção de 50:50, por isso são elixires muito potentes que podem ser perigosos.

Onde experimentar a Poncha na Madeira

Não faltam opções para participar numa viagem de Poncha. Para um itinerário guiado, alguns operadores recomendados estão incluídos Comida Matheria na pernaOferece uma variedade de passeios vínicos e culinários; Experiência off-road, com passeio de dia inteiro pela ilha incluindo paragens na Poncha; E para pessoas ativas, não há melhor atualização Depois de um dia na sela Algumas voltas pedalando na Madeira em vez de Ponza.

De bares exclusivos a pequenas barracas e paradas, há muitos lugares para você explorar por conta própria. No Funchal, considere Poncha até Pescador Ou Não Velha. Se estiver de passagem pela Serra de Água, pode dar um passeio rápido e tropeçar antes de terminar com três paragens em intervalos curtos: Taskinha da Poncha, Taberna da PonchaE isto Terraço Boncha Bar.

Artur Vidak/NurPhoto via Getty Images



Ou ir às compras Engenhos do Norte, Destilaria North Mills no Porto da Cruz e J. Compre Poncha da Madeira engarrafada com a marca Faria & Filhos. Enquanto a destilaria produz uma variedade de rum Agricole bem envelhecidos, sua coleção Boncha é baseada em seus rum Branca inexplorados. É combustível para festas e vem em uma variedade de sabores.

Coloque-o na bolsa e saia para uma caminhada na Levada, seguindo um dos muitos canais sinuosos da ilha ou trilhas designadas que serpenteiam pelas montanhas. A Madeira não pode ser melhor do que combinar esses passatempos adorados – é o único lugar no mundo onde o pode fazer.