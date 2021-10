Portugal está classificado no top 25 das marcas nacionais mais fortes do mundo

De acordo com o último relatório Brand Finance Nation Brands 2021, Portugal entrou no ranking das 25 marcas nacionais mais fortes.

Avançando para o 25º lugar este ano, Portugal está acima do 34º lugar Espanha.

Brand Finance O investimento em marcas determina a força comparativa das marcas nacionais por meio de um scorecard de medidas que medem o valor da marca e o desempenho da marca. O sistema de força da marca nacional cobre seus resultados Código global de soft power – O estudo de pesquisa mais abrangente do mundo sobre as percepções de marcas nacionais, levantando as opiniões de mais de 75.000 pessoas em mais de 100 países.

De acordo com o relatório, “Portugal subiu cinco posições nos rankings de força da marca desde os anos 30º 2020 a 25º A pontuação do Índice de Força da Marca (BSI) de 70,6 em 100 este ano é 3,7 pontos acima dos 66,9 do ano passado. Ao mesmo tempo, a Espanha caiu nove pontos de 25º 2020 a 34º Este ano, sua pontuação BSI caiu -4,2 pontos, de 70,5 para 66,2.

“Apesar da epidemia, Portugal tem atraído forte investimento estrangeiro direto. Desde o lançamento do Startup Portugal em 2016, a ambição do governo português é transformar o país num destino atraente para novas empresas de tecnologia. Criar um fundo de socorro ao ecossistema.

O valor financeiro da marca nacional de Portugal também aumentou, refletindo a melhoria da força da marca. Portugal subiu quatro posições para as 40 marcas nacionais valiosas, um aumento de 16 por cento para US $ 230 bilhões – US $ 15 bilhões a mais do que a estimativa pré-governo.R.D. 2020 a 39º Este ano “.

David Hike, presidente e CEO da Brand Finance, disse: “A epidemia de Covid-19 ressalta a necessidade de diversificar as economias nacionais em um momento em que as economias do turismo são particularmente afetadas. Acelerar a mudança provou ser uma decisão sábia daquele ponto em diante.