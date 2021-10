Com os campos de futebol vazios por causa da epidemia, passamos mais de um ano sem notícias da mídia portuguesa sobre olheiros assistindo aos jogos lá.

Agora que as coisas voltaram ao normal ou pelo menos voltaram ao normal, é hora de começar a encontrar algumas listas que foram publicadas recentemente e formulários que podem ser rapidamente transformados em histórias de troca.

No início do mês, o United visitou o Porto em Newcastle Eles viram os dragões jogando Banos de Ferreira Em um jogo da liga.

Agora Macbeth está de volta para mais uma visita, desta vez para um confronto pela Champions League, onde derrotou o AC Milan por 1 a 0.

A viagem de reconhecimento a Newcastle foi publicada hoje por dois jornais. Esportes E Cadastro, Com o último escrevendo que os ‘novos ricos’ estão de olho no jogo.

Incorporar a partir de imagens de cartucho

Já faz algum tempo que o Newcastle foi conectado pela última vez a um jogador do Porto, e com a aquisição do clube, é justo dizer que eles devem ter novos gols para as próximas janelas de transferências.

Na noite passada, os olheiros viram especialmente o vencedor que marcou Louis Diaz. O atacante, que já foi o artilheiro da Copa América, agora está decidindo os jogos dos Dragões para marcar sete gols nesta temporada. Ele é filiado a vários clubes da Premier League, por isso não seria surpreendente se ele fizesse uma aposta para assinar.

O destaque do olheiro foi Matthias Eurip, de Ander Blair, que comandou o meio-campo do Porto, cobrindo uma grande área do campo e ajudando os donos da casa a controlar o jogo.

Havia duas outras pessoas que se saíram muito bem para os Dragões, mas não acreditávamos que Newcastle pudesse ir para suas assinaturas. Um é o zagueiro Pepe, de 38 anos, que está se aproximando da aposentadoria, e o outro é seu parceiro defensivo, o Chanceler Embemba, que deixou Macbeth e ingressou no Porto em 2018.