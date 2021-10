5 coisas a considerar antes de ir para Portugal

Conteúdo patrocinado

Com a sua temperatura húmida, elevada qualidade de vida e fácil acesso a outros países europeus, não é surpreendente que o Algarve seja muito atractivo para muitas pessoas que pretendem um povoamento. Se você é uma daquelas pessoas que está pensando em ir para Portugal, há muitas coisas financeiras que você precisa saber antes de decidir se mudar.

1) Faça sua pesquisa exaustivamente

Se possível, vá para a área de sua escolha em Portugal antes de ir. Descubra como é a vida cotidiana conversando com outros expatriados que já estão deslocados e pergunte se eles se arrependem de se mudar e viver confortavelmente com suas necessidades de renda mensal.

Por meio do Facebook, você pode aprender como mudar a vida de todas as comunidades de imigrantes e fazer novos amigos antes de seguir em frente.

As recomendações locais para corretores imobiliários, empresas de realocação e advogados são sábias para ajudar na sua mudança sem problemas.

2) Opções de cidadania / visto (se não for cidadão da UE)

Existem duas opções de visto populares em Portugal e é importante compreender as implicações de cada uma antes de se mudar.

Golden Visa

O Golden Residence Permit Scheme (Golden Visa) dá-lhe a possibilidade de viajar livremente entre os países Schengen, no entanto, se quiser se qualificar como residente fiscal português, deve passar pelo menos 183 dias por ano em Portugal. O governo português emite estes vistos quando estrangeiros fazem investimentos significativos na economia do país. O investimento mais comum é na forma de ativo, que começa com um valor mínimo de € 350.000 dependendo da localização.

D7 Visa

Também conhecido como visto D7 Visa Tipo I ou visto de renda passiva. Se você tem uma renda regular e estável de investimentos financeiros, fundos de pensão ou propriedade intelectual que usa para financiar seu estilo de vida, você pode se qualificar para esse tipo de visto.

Outras opções

Começar visto ou visto de trabalho. Obviamente, você não precisa solicitar um visto se for um cidadão da UE.

3) Planejamento financeiro

É muito importante certificar-se de que obtém aconselhamento de planeamento financeiro de alta qualidade de um especialista em gestão de fortunas antes de ir para Portugal, porque alguns investimentos fiscais eficientes no seu país de residência podem ter aumentado a responsabilidade fiscal em Portugal.

Um consultor financeiro local experiente pode avaliar seus ativos e investimentos para garantir que você tenha uma compreensão clara de todas as implicações fiscais locais e conhecimento da lei e das implicações financeiras da mudança para Portugal. Ao planejar e reestruturar cuidadosamente seus investimentos antes de prosseguir, você pode se beneficiar de uma economia substancial de impostos. Você deve procurar um consultor financeiro em Portugal antes de se mudar.

4) Incentivos fiscais para mudança

O governo português gere o regime fiscal de residência não familiar (NHR), que visa atrair novos residentes para Portugal. O esquema oferece benefícios fiscais para certas fontes de renda estrangeiras. Por exemplo, você pode:

Obtenha a sua pensão pagando apenas 10% de imposto sobre a pensão

Isento de imposto de renda sobre dividendos e royalties

Certos têm direito a uma taxa fixa de 20% da receita de fonte estrangeira especificada

Para se registar e manter o programa NHR, deve candidatar-se à Autoridade Tributária (Finanças) portuguesa até 31 de março de cada ano, apresentando o comprovativo de residência em Portugal até 31 de dezembro e não ser residente fiscal nos últimos cinco anos.

5) Relocação

Usar uma empresa de realocação especializada para gerenciar sua mudança ajudará a reduzir o estresse. Os serviços prestados incluem a abertura de uma conta bancária, obtenção de um número de contribuinte, preenchimento e envio de todos os documentos de residência.

Conselhos da Black Tower Financial Management

A realocação é uma decisão importante; Você precisa se sentir confiante de que encontrou e aliviou quaisquer problemas que possam surgir ao se mudar para outro país. A Black Tower Financial Management Team tem uma longa experiência na melhoria do estatuto do seu estrangeiro e residente fiscal português, não só em Portugal, mas também no seu país de origem. Contate um representante em nosso escritório de beleza hoje para sua discussão gratuita e irresponsável.

Ovo em portugal

Os escritórios da Black Tower em Portugal ajudam você a administrar seu patrimônio da melhor maneira possível. Para obter mais informações, entre em contato com o escritório local.

Manuela Robinson é codiretora da Black Tower no Algarve, Portugal, com escritórios na Quinta do Logo e Casco.

A BlockTower tem fornecido consultoria especializada e localizada em gestão de fortunas em Portugal nos últimos 20 anos. Podemos ajudar com consultoria especializada e independente para garantir seu futuro financeiro. Entre em contato conosco pelo telefone (+351) 289 355 685 ou envie um e-mail para info@blacktowerfm.com.