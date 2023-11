Portugal em crise política após a demissão do primeiro-ministro António Costa – Politico

O governo de Portugal mergulhou no caos depois que o primeiro-ministro Antonio Costa renunciou inesperadamente na terça-feira, horas depois de a polícia ter invadido sua residência oficial e confirmado que ele estava envolvido em uma investigação de corrupção.

Com a liderança do país agora em mudança, coube ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa exercer o direito constitucional de nomear um novo primeiro-ministro ou dissolver o parlamento, provocando uma eleição.

Costa tem dominado o cenário político de Portugal desde que assumiu o poder em 2015, derrotando rivais externos e rejeitando potenciais usurpadores nas fileiras do seu Partido Socialista. Mas o seu comando do país chegou a um fim abrupto na terça-feira. A polícia invadiu a sua residência oficial e vários ministérios como parte de uma investigação sobre a corrupção em torno dos projetos de exploração de lítio e do megaprojeto de hidrogénio verde.

O talento do desgraçado primeiro-ministro para se livrar das ameaças à sua liderança está agora a revelar-se um problema para Rebelo de Souza.

Presidente Ele declarou Ouça os conselhos dos líderes dos partidos políticos representados no Parlamento na quarta-feira sobre o melhor caminho a seguir. O Conselho de Estado, órgão consultivo do Presidente, reunir-se-á na quinta-feira. Rebelo de Sousa dirigir-se-á então à nação.

Embora muitos esperem que ele dissolva o Parlamento, ele pode ir no sentido contrário.

Rebelo de Souza Costa pode pedir para permanecer interino até que a proposta de orçamento para 2024 seja aprovada no final do mês e depois dissolva o parlamento. Costa também poderá ser convidado a permanecer no cargo até a realização de novas eleições.

Outra opção é o presidente nomear um novo primeiro-ministro em vez de dissolver o parlamento. O Partido Socialista de Costa controla a maioria dos assentos na Assembleia Legislativa e Rebelo de Sousa pode escolher um sucessor entre as suas fileiras. Há potencial para uma grande mudança política e para garantir que o orçamento seja aprovado dentro do prazo.

A Constituição de Portugal dá ao presidente amplo poder de decisão para substituir um primeiro-ministro que renuncie. Depois de José Manuel Barroso ter saído para ingressar na Comissão Europeia em 2004, o então presidente Jorge Sampaio nomeou presidente da Câmara de Lisboa e vice-presidente do Partido Social Democrata, Pedro Santana López – que na altura nem sequer era deputado.

Mas considera-se que alguns actuais membros do Partido Socialista estão a assumir o cargo no meio de uma investigação de corrupção de longo alcance que já levou à prisão de figuras como o Chefe da Casa Civil do Primeiro-Ministro, Vitor Escaria, e à acusação do Ministro das Infraestruturas, João Galamba.

Isso significaria que Rebelo de Sousa, 74 anos, um professor de direito que ajudou a redigir a Constituição de Portugal, dissolveria o parlamento e apelaria a novas eleições – levando a mais caos.

Embora o Partido Socialista de Costa tenha caído mais de 10 pontos desde as últimas eleições de 2022, ainda tem uma vantagem estreita e poderá ganhar mais assentos se for realizado outro referendo. Não está claro que efeito terá no país ter um partido no poder envolvido numa grande investigação de corrupção.

Referendo Eleitoral Parlamentar Nacional de Portugal Visite mais dados de pesquisas de toda a Europa Política Enquete.

O Partido Social Democrata, que governou Portugal após o colapso económico desde a crise da dívida europeia de 2011, é o principal rival do centro-direita dos Socialistas. O partido tem lutado para se libertar da sua associação com políticas de austeridade e o seu actual líder, o advogado Luis Montenegro, não conseguiu ganhar força junto do público.

Montenegro disse num discurso na noite de terça-feira que o governo entrou em colapso “por dentro” e que a única opção era realizar novas eleições porque a “legitimidade do Partido Socialista entrou em colapso”.

O líder social-democrata insistiu que o seu partido estava preparado para conquistar a maioria do público português, mas as sondagens de opinião sugeriam que os sociais-democratas teriam de formar um governo de coligação com o grupo de extrema-direita Sega como o caminho mais provável para o poder. E ficou em terceiro lugar nas últimas eleições.

Montenegro disse aos repórteres que não formaria um governo com a Sega, mas resta saber se isso será suficiente para convencer os eleitores moderados.