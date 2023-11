A FOM Technologies recebe a sua primeira encomenda de Portugal através de uma colaboração recentemente estabelecida com um distribuidor do sul da Europa. -27 de novembro de 2023 às 12h46 EST

Notícias para Investidores nº. 38 – 2023 |

Copenhague No dia 27 Novembro de 2023

A FOM Technologies agora pode adicionar Portugal Outro país com clientes. A FOM Technologies não divulgou o nome do cliente, mas pode revelar que se trata de uma empresa de pesquisa de materiais preciosos. Vendido através do distribuidor do sul da Europa da FOM Technologies. Pro-Lite Technology Iberia S.L ., com quem a empresa firmou recentemente uma parceria de distribuição.

A FOM Technologies tem orgulho de vender equipamentos individuais de pesquisa de materiais de Portugal Institutos de pesquisa de prestígio. com vendas Portugal A empresa agora vende equipamentos para mais de 30 países em todo o mundo.

Michael Stady, CEO da FOM Technologies, diz: “Pela primeira vez, temos o orgulho de anunciar um acordo comercial com um cliente Portugal , acabamos de receber uma encomenda de uma grande empresa de investigação portuguesa. Gostaríamos de agradecer ao nosso novo distribuidor local, Pro-Lite Technology Iberia S.L ., pelos seus esforços e apoio, esperamos trabalhar com esta grande empresa do Sul da Europa..

Esta mensagem ao investidor não altera a orientação fiscal de 2023 para receitas e EBITDA.



Informações de contato/contato:



CellScope/Empresa:

FOM Technologies A/S

CEO Michael Steadi Telefone: +45 20 66 60 44

E-mail: ms@fomtechnologies.com

www.fomtechnologies.com

Consultor Certificado:

Norton CEF A/S John Norton Telefone: +45 20 72 02 00

E-mail: jn@nordencef.dk

www.nordencef.dk

Contato/Comunicação:

Gullev & Co. Abdômen

Boris Kulev

Telefone: +45 31 39 79 99

E-mail: borisgullev@gmail.com

www.gullev.co

