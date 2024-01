Portugal é o 3.º pior em pontualidade

De acordo com Ajuda aéreaEm 2023, 36% dos mais de 32 milhões de passageiros com partida de Portugal foram afetados por perturbações nos voos com partida de Portugal e mais de 11 milhões de passageiros.

“Tendo em conta estes números, mais de 770.000 passageiros são elegíveis para compensação de acordo com o Regulamento CE 261/2004”, alertou a AirHelp num comunicado. Publituris.

Com exceção de Portugal, onde as perturbações de voos foram comuns ao longo do ano passado, mais de cinco milhões de voos provenientes de um único país europeu registaram problemas, “o que significa que mais de 750 milhões de passageiros voaram para fora dos aeroportos europeus”.

De acordo com a AirHelp, embora os números do ano passado reflitam “um aumento de mais de 100 milhões de passageiros” em relação ao ano anterior, a organização de direitos dos viajantes aéreos observou que “mais de 230 milhões de passageiros tiveram problemas para agendar os seus voos e 15 milhões de pessoas tiveram os seus voos cancelado.

“Como resultado destas perturbações, 17 milhões de passageiros que voam de aeroportos europeus em 2023 serão elegíveis para compensação financeira ao abrigo do EC261, que regula os voos com partida da União Europeia”, acrescentou a AirHelp.

Por país, Malta liderou a lista dos países com mais passageiros afetados por atrasos e cancelamentos, com a AirHelp a destacar que “mais de três milhões de passageiros passaram por este país europeu, e apenas 60% conseguiram desfrutar do seu voo sem incidentes”.

O segundo lugar deste ranking foi para a Turquia, com mais de dois milhões de passageiros, 61% dos quais sofreram alguma perturbação no seu voo, seguida por Portugal, em terceiro lugar.