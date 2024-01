Uma massa de ar polar regressa a Portugal

Conforme reportado pelo Instituto Português dos Oceanos e Atmosféricos (IPMA), “O clima em Portugal continental foi afetado por uma massa de ar polar, que elevou as temperaturas ligeiramente abaixo do normal para esta época do ano”.

Hoje “esta massa de ar será temporariamente substituída, principalmente nas zonas centro e sul do continente, por outra baixa de origem oceânica quente, centrada a oeste/noroeste da Península Ibérica”, que trará “nebulosidade e precipitação e aumento de temperaturas mínimas”, informou terça-feira o IPMA.

Segundo a nota, a partir da tarde de quarta-feira, “o ar polar continental originário da Escandinávia invadirá gradualmente o norte da Península Ibérica, depois o sul, reduzindo ainda mais as temperaturas na quinta-feira”.

“Assim, no dia 11, a temperatura mínima será de -5 a 0 graus Celsius no interior norte e centro, de 1 a 5 graus Celsius no interior sul e litoral norte e centro, e de 8 graus Celsius no dia. Litoral Sul”, lê-se no comunicado.

O IPMA acrescentou que, na sexta-feira, “está prevista uma descida de 2 a 4 graus Celsius na temperatura mínima, o que significa que poderão ser atingidos valores até -8 graus Celsius em alguns locais do nordeste do Droz”. -Os. -Montes e Beira Alta, e 0° em muitos locais ao longo da costa, especialmente no norte e centro.” perto de C”.

“Portanto, é previsível a formação de neve ou geada, sobretudo no interior norte e centro, o que terá um impacto mais significativo na circulação rodoviária”.

Na quinta e sexta-feira, “as previsões indicam que as temperaturas máximas ficarão entre os 4 e os 8 graus Celsius no interior Norte e Centro, entre os 8 e os 14 graus Celsius no interior Sul e no litoral, com algumas descidas abaixo dos 4 graus Celsius. de Trás-os-Montes e Beira Alta.” locais, especialmente em zonas montanhosas”.

“Por este motivo, poderá ser emitido, a partir do dia 11, um aviso de tempo frio para os distritos de Praganza, Vila Real, Garda e VCU, que poderá eventualmente ser alargado a outros distritos”, concordou o IPMA. Acima dos 600/800 metros de altitude, um aviso amarelo de neve foi emitido para as montanhas do extremo norte.

No entanto, a agência sublinhou que “há incerteza na localização da precipitação, pelo que um pequeno desvio pode ser suficiente para afectar a previsão de neve, sendo melhor monitorizar a previsão e emitir avisos meteorológicos nos próximos dias”.