Portugal é destaque no livro “Lagoas Oceânicas Mais Impressionantes”

De acordo com Correspondência, esse fascínio resultou num livro que reúne uma seleção das mais impressionantes lagoas marinhas, incluindo Portugal. “Seapools”, publicado pela Batsford Books, cataloga 66 piscinas de água salgada de todo o mundo, contando as histórias dessas estruturas e das comunidades que as utilizam.

Em 1940, as antigas lagoas de água salgada foram convertidas numa única lagoa marítima através da construção de um muro de contenção de betão ao longo da costa do Porto Moniz em Portugal, particularmente na ilha da Madeira. O concreto branco e a borda curva conferem à piscina uma aparência distintamente moderna. Ao longo dos anos, a piscina passou por várias atualizações e foi concluída em 1975.

Estas lagoas são formadas por rocha vulcânica, onde a água do mar entra constantemente e se renova, criando um sistema natural único que mantém as lagoas limpas e frescas.

Embora as piscinas do Porto Moniz sejam seguras, é importante seguir os conselhos dos nadadores-salvadores e estar atento às condições do mar, especialmente durante marés altas ou tempestades.

As piscinas dispõem ainda de bar, balneários, parque infantil, posto de primeiros socorros, aluguer de espreguiçadeiras e guarda-sóis e presença constante de nadadores-salvadores. Estão abertos durante todo o ano, das 9h00 às 17h00 no inverno e das 9h00 às 19h00 no verão.