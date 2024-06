Preço dos combustíveis vai subir – Portugal News

“A evolução das cotações em euros aponta para uma subida de preços até 1 por cento por litro para a gasolina 95 e até meio por cento por litro para o gasóleo”, disse fonte de uma das principais petrolíferas nacionais.Resumo Executivo‘.

Da mesma forma, os preços nos postos de abastecimento próximos dos hipermercados acompanham a tendência do mercado, com “um aumento de 0,0078 euros na gasolina e um aumento de 0,0035 euros no gasóleo”, disse outra fonte.

Esta é a terceira semana consecutiva de aumentos de preços, encerrando a queda geral observada nas últimas semanas. O gasóleo passou de 1,523 euros/litro para 1,585 euros/litro. Ou seja, nas últimas três semanas os condutores portugueses aumentaram 1,44€ e 3,7€ respetivamente. A situação vai piorar a partir de segunda-feira, quando os preços dos combustíveis serão atualizados.

DGEG O preço médio do litro do gasóleo puro em Portugal é atualmente de 1,585 euros por litro, enquanto o preço da gasolina puro 95 é de 1,726 euros, mostram os dados.

O mais recente boletim de combustíveis da Comissão Europeia mostra que Portugal tem a 9.ª gasolina 95 mais cara da Europa, cerca de 0,9 cêntimos menos que a média europeia e 11 cêntimos mais cara que Espanha. O Diesel ocupa o 12º lugar entre os mais caros no ranking europeu.

Entre os países da UE, a Dinamarca e os Países Baixos têm 95% da gasolina mais cara do Velho Continente: 2.018 e 2.004 euros respetivamente. A Dinamarca destaca-se com o gasóleo mais caro da UE, com 1.759 euros.