A gangue de ransomware Raisida afirma ter atacado governos em Portugal e na República Dominicana

Uma notória gangue de ransomware afirmou ter lançado ataques contra duas agências governamentais esta semana, ambas confirmando que sofreram vários problemas com os incidentes.

A cidade de Gondomar – um subúrbio a cerca de 20 minutos da cidade portuguesa do Porto – disse Em 27 de setembro, o alvo de um ataque cibernético forçou as autoridades a desligar os sistemas e entrar em contato com o Centro Nacional de Segurança Cibernética e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do país, bem como com as autoridades locais.

O governo disse que alguns serviços municipais serão interrompidos enquanto especialistas trabalham para resolver a situação. Segunda-feira, disseram autoridades esclarecido Nem todos os serviços online oferecidos pelo governo funcionam durante a semana, mas os residentes podem pagar contas, obter licenças e tomar outras medidas pessoalmente.

“As instalações municipais permanecerão abertas durante o horário normal de atendimento ao público. No entanto, poderão ocorrer perturbações devido a problemas de acesso aos sistemas informáticos”, afirmaram.

Até sexta-feira, o município relatado Seus sistemas de e-mail ainda estão inoperantes, dificultando a comunicação com os habitantes locais. Eles reiteraram aos residentes que visitassem seus escritórios pessoalmente para qualquer necessidade.

Eles não responderam aos pedidos de comentários sobre quando os serviços voltariam ao normal ou se os dados dos residentes haviam sido roubados.

Gangue de ransomware Rhysida Requeridos De acordo com o especialista em segurança cibernética Dominic Alvieri, a noite de quinta-feira deve estar por trás do ataque. Eles compartilharam no site vazado amostras de passaportes e outros documentos financeiros supostamente roubados do município.

O gangue recentemente ganhou as manchetes nos EUA pelo seu ataque devastador à Prospect Medical Holdings – que opera 16 hospitais em vários estados e, como resultado, foi forçada a desviar ambulâncias. A gangue já havia atacado A Hospital Também em Portugal.

As gangues de ransomware continuam a ter como alvo governos em todo o mundo, com ataques ao Kuwait. Chile ilha caribenha Martinica nos últimos meses.

Além do ataque a Gondomar, o grupo também denunciou outro ataque à agência de migração da República Dominicana, que gere o sistema de imigração do país.

Empresa confirmou o incidente Na quarta-feira, emitiu um comunicado alegando que hackers roubaram os dados.

“Estas situações, que têm aumentado em todo o mundo, são frequentes em instituições governamentais e levadas a cabo por grupos de cibercriminosos internacionais, levam-nos a trabalhar diligentemente com as autoridades para determinar a extensão do vazamento e a assumir um compromisso firme de tomar medidas para mitigar o impactar e proteger a privacidade das vítimas”, disse o porta-voz da Direção Geral de Migração.

As autoridades disseram que detectaram a atividade incomum pela primeira vez em 14 de setembro, antes de notificarem o Centro Nacional de Segurança Cibernética do país.

A violação de dados incluiu nomes, endereços e datas de nascimento, mas a empresa afirmou que seus sistemas não foram criptografados durante o ataque.

“Após a detecção, estamos trabalhando com o Centro Nacional de Segurança Cibernética para implementar medidas corretivas, fortalecer os controles e monitorar possíveis atividades contrárias”, disseram.

Elenco de Raisida Publicados A organização deu na quarta-feira ao país sete dias para pagar o resgate no local do vazamento. Ela vende as informações por 25 BTC no valor de cerca de US$ 700.000.

O grupo – que leva o nome das centopéias – foi o primeiro emergiu Pouco se sabe sobre suas operações no final de maio de 2023.

Obtenha mais insights com Futuros registrados Nuvem de Inteligência. Saber mais.

Nenhum artigo anterior READ Equipa portuguesa A.XAT Montemor O Velho vence campeonato Nenhum artigo novo